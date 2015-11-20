اورژانس هوایی مهمترین نیاز شهرستان میامی است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی پیش از ظهر جمعه در خلال بازدید وزیر بهداشت از مراکز درمانی شهرستان میامی با یادآوری اینکه علمای بزرگی چون شهید سید مرتضی موسوی و آیت الله مومنی تربیت شده این دیار هستند، گفت: اتحاد و همدلی و ولایتمداری مردم میامی مثال زدنی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته توجه کافی به شرق استان سمنان خصوصا شهرستان میامی نشده است، تصریح کرد: این شهرستان از نبود زیرساختها رنج می برد که امیدواریم با تدبیر دولت یازدهم این معضلات رفع شود.

توجه دولت تدبیر و امید به مناطق کمتر توسعه یافته

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت در شاهرود و میامی را نشان از توجه دولت تدبیر و امید به مناطق کمتر توسعه یافته دانست و خطاب به وزیر تاکید کرد: امیدواریم مشکلات مردم منطقه در حوزه بهداشت و درمان توسط جنابعالی برطرف شود.

جلالی همچنین اشاره ای نیز به نشست وزیر بهداشت با مسئولان شهرستانهای شاهرود و میامی داشت، افزود: دکتر هاشمی در گام اول قول تخصیص سه دستگاه آمبولانس و همچنین ایجاد اورژانس هوای را دادند که جای تشکر دارد.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت های قابل لمس است، افزود: وضعیت جغرافیایی و جمعیتی شهرستان میامی و همچنین ترانزیتی بودن منطقه باعث بروز حوادث ناگواری در محورهای مواصلاتی شهرستان می شود که توجه ویژه وزارت بهداشت را می طلبد.

دولت یازدهم در بحث بهداشت و درمان قدم های خوبی برداشته است

امام جمعه میامی نیز با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در بحث بهداشت و درمان قدمهای خوبی برداشته است، گفت: حضور وزیر بهداشت در مناطق محروم نشان از همت دولت برای ساماندهی بخش بهداشت و درمان در کشور است که باید قدر دان بود.

حجت الاسلام قربانعلی صفائی پور همچنین اقدامات دولت در حوزه بهداشت را نوعی جهاد دانست و گفت: حضور متخصصان پزشکی همراه با گروه خیریه نورآوران سلامت در روستای نردین در مدت زمان حدود سه ماه نشان از نگاه جهادی و خیرخواهانه وزیر بهداشت دارد.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی تحرکات خوبی داشته است که امیدواریم این مهم در کنار تقویت تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای خدمت بیشتر به مردم مثمر ثمر باشد و اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد باشیم.

به کارگیری نیروهای مرکز درمانی میامی در مکانی دیگر

امام جمعه موقت میامی نیز که خود به عنوان دکتر عمومی در درمانگاه این شهر طبابت می کند با اشاره به عبور میلیونها زائر علی ابن موسی الرضا (ع) و بروز حوادث ناگوار در محورهای مواصلاتی این منطقه، افزود: نقل و انتقال مصدومان به بیمارستانهای شاهرود باعث بروز مشکلات فراوان و گاها فوت مصدومان می شود که می طلبد یک مرکز درمانی و بیمارستان مجهز در میامی ایجاد شود.

حجت الاسلام سید حسین موسوی با توجه به قرار گرفتن مرکز درمانی میامی در مسیر پرتردد تهران – مشهد، افزود: امروز این مرکز از داشتن امکاناتی چون زایشگاه محروم است و قطعا مسئولان استان بیش از این در توانشان نبوده که نیازمند توجه ویژه وزارت بهداشت و درمان است.

وی در خاتمه خطاب به وزیر بهداشت خواستار نگاه مشفقانه و دلسوزانه وی به این شهرستان شد و افزود: برای مرکز درمانی میامی ۴۸ نفر استخدام شده اند ولی در نقاط دیگر به کار گرفته می شوند و مهمترین دلیل این امر نیز نبود زیر ساختها است.