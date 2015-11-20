به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی بعدازظهر جمعه در خلال حضور در محل استقرار کاروان نورآوران سلامت در روستای نردین میامی، با تاکید بر پیگیری مشکلات بخش بهداشت و درمان این شهرستان، افزود: دولت با مشکلات زیادی به ویژه در بخش اقتصاد مواجه است اما بدون تردید کارهای خوبی انجام شده که باید با ورود خیرین به حوزه بهداشت تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت در طرح توسعه سلامت اقدامات بسیار خوب و چشمگیری داشته است، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، حوزه درمان میامی متحول خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ساخت ۳۰۰ پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی در کشور در راستای کاهش هزینه های مردم، گفت: این امر باعث ماندگاری بیشتر متخصصان در شهرستانها می شود.

هاشمی همچنین درباره در خواست مردم و مسئولان میامی برای ایجاد اورژانس هوایی در این شهرستان، گفت: در مورد توسعه خدمات درمانی با رئیس دانشگاه شاهرود که درقالب طرح توسعه سلامت اقدامات خوب و چشمگیری داشته اند صحبت هایی شد و امیدواریم آن چیزی که عدالت است در حوزه پزشکی بیش از گذشته دراین منطقه اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به اینکه شناخت مناسبی از شهرستان میامی دارم، گفت: طبق قانون ارائه خدمات با سطح بندی مشخص شده است که به ازای هر یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت باید خانه بهداشت ایجاد شود که باید طبق قانون عمل کرد.

وزیر بهداشت کابینه تدبیر و امید در خاتمه با تاکید بر اینکه تلاش ما بر ارتقاء خدمات برای جلب رضایت بیشتر مردم است، تصریح کرد: امیدواریم با همت مسئولان و مردم به نقطه قابل قبولی در حوزه بهداشت و درمان در این شهرستان برسیم.