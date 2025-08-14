استانها زنجان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۴ دریافت تصاویر مهدی الماسی پیادهروی جاماندگان اربعین در زنجان راهپیمایی جاماندگان اربعین روز پنج شنبه با حضور گسترده شهروندان زنجانی برگزار شد. برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 عکس استانها مطالب مرتبط حضور پرشور زنجانی ها در راهپیمایی جاماندگان اربعین پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در گناوه برگزار شد واکنش زائران حسینی به گزافه گویی های نتانیاهو تشریح اقدامات فرهنگی بنیاد شهید در مرزهای اربعینی کشور ۱۸۷ موکب توسط ایثارگران در مرزهای اربعینی کشور فعال است پورجمشیدیان: ۸۰ درصد زوار اربعین حسینی به کشور بازگشتند استاد فرشچیان در دل هنرمندان همیشه زنده می ماند راهپیمایی جاماندگان اربعین در قوچان پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در گناوه بازگشت پرحجم زائران همزمان با روز اربعین در شلمچه
