پورجمشیدیان: ۸۰ درصد زوار اربعین حسینی به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه پنجشنبه در بازدید از مرز مهران با تأکید بر بازگشت بخش قابل توجهی از زائران اربعین به کشور، از آمادگی کامل تمامی مرزها، به‌ویژه مهران، برای تسهیل بازگشت زوار خبر داد.

وی از همکاری بی‌نظیر مردم در مدیریت زمان سفرشان تقدیر کرد و اظهار داشت که قریب به ۸۰ درصد زائران اربعین پس از زیارت، به میهن بازگشته‌اند.

پورجمشیدیان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی خادمین و کمیته‌های مختلف ستاد اربعین، به‌ویژه در استان‌های مرزی، خاطرنشان کرد: مشکل جدی در خدمات‌رسانی وجود ندارد و امنیت قابل قبولی در هر دو سوی مرز، هم در عراق و هم در ایران، توسط نیروهای امنیتی، انتظامی، ارتش، سپاه و مرزبانان عزیز فراهم شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

معاون وزیر کشور، مهم‌ترین دغدغه کنونی را موضوع حمل‌ونقل زائران در موج بازگشت دانست و افزود: در بازدیدی که از تمامی مرزها داشتم، آمادگی بسیار خوبی در زمینه تأمین اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل برای بازگشت مردم مشاهده کردم. شرکت‌های مسافربری، دستگاه‌های دولتی، صنعتی و پتروشیمی‌ها نیز با تمام توان اتوبوس‌های خود را در اختیار ستاد قرار داده‌اند.

وی به فعالیت کمیته حمل‌ونقل مرزی اشاره کرد که با استفاده از اتوبوس‌های درون‌شهری، وظیفه جابه‌جایی زائران در نقاط مرزی را برعهده دارد. این ظرفیت پشتیبانی، به‌ویژه در صورت افزایش حجم جمعیت، می‌تواند توسط استانداران، از جمله استاندار محترم ایلام که زحمات زیادی کشیده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.

پورجمشیدیان با تأکید بر نبود مشکل در زمینه پشتیبانی، گفت: به برکت همراهی مردم عزیز و همت دستگاه‌های مختلف، مشکل قابل توجهی نداریم و امیدواریم در یکی دو روز باقی‌مانده نیز با دعای خیر مردم، خدمات‌رسانی را به نحو احسن ادامه دهیم تا اربعین امسال به بهترین تجربه در مرز مهران تبدیل شود.

رئیس ستاد اربعین از مردم فهیم شهر مهران و استان ایلام که بیشترین حجم جمعیت، خودرو و امکانات را پذیرا بوده‌اند، صمیمانه تشکر کرد.

وی افزود: بیشترین تردد زائران در مرز مهران انجام شد که شایسته تقدیر است. البته سایر مرزها نیز از آمادگی قابل قبولی برخوردارند و مردم عزیز نباید هیچ نگرانی داشته باشند و از هر مرزی که مایلند، می‌توانند وارد کشور شوند؛ ما خادم آنان هستیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به پیشنهاد استانداری ایلام و مسئولان استانی مبنی بر ایجاد سازه‌های پایدار برای سایبان و مواکب در مرز مهران، اظهار داشت: این تصمیم را کاملاً پذیرفته‌ایم، زیرا زیرساخت‌هایی که در اینجا ایجاد می‌شوند، تنها مختص ایام اربعین نیستند؛ بلکه در طول سال و در مناسبت‌های مختلفی چون محرم و رمضان نیز تعداد قابل توجهی از مردم از مرز مهران تردد می‌کنند. لذا، هر سازه‌ای که در اینجا ساخته شود، چندمنظوره خواهد بود و هم برای اربعین و هم برای سایر نیازمندی‌های مردم مرزی کاربرد دارد.