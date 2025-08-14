پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در گناوه برگزار شد

گزارش خبرنگار مهر، «پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی» از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه آغاز شد و هیئتها مذهبی، دستههای عزاداری، مسئولان و اقشار مختلف مردم مؤمن و متدین گناوه با شرکت در این همایش، در طول مسیر با عزاداری و در دست داشتن پرچمها و علمهای عزا، مسیر پیاده روی از گلزار مطهر شهدا تا مصلای جمعه گناوه را طی کردند.
اقشار مختلف مردم مؤمن، مسئولان شهرستان، جوانان و افراد سالخورده و زنان و مردان با حضور پرشور در این پیاده روی جلوهای کمنظیر از عشق و وفاداری به ساحت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند.
موکبهای پذیرایی در این همایش از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.
در پایان پیاده روی عزاداران حسینی در مصلای جمعه تجمع کردند، امام جمعه گناوه در این مراسم پیرامون اهمیت همایش عظیم و جهانی اربعین سخنرانی کرد.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در این اجتماع با تسلیت اربعین حسینی با بیان اینکه اربعین حسینی بزرگترین اجتماع انسانی جهان است، گفت: این اجتماع عظیم نهتنها شیعیان، بلکه همه آزادگان و عدالتخواهان عالم را گرد هم میآورد و پیام ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و بی عدالتی را به جهانیان مخابره میکند.
وی افزود: حضور میلیونها زائر در کربلا و حرکت پرشور جاماندگان در ایران، نشاندهنده قدرت ایمان و همبستگی امت اسلامی است.
وی گفت: همایش عظیم اربعین امروز یک رسانه جهانی برای معرفی قیام امام حسین (ع) به بشریت است و امنیت امروز ما مرهون فرهنگ عاشورا و خون شهیدان است.
امام جمعه گناوه با قدردانی از مسئولان، هیئتهای مذهبی، مواکب، مداحان، نیروهای انتظامی و تمامی خادمان این مراسم، این حضور را بیعتی دوباره با امام حسین (ع) و آرمانهای عاشورا دانست.
عزاداران همچنین در این مراسم همراه با مداحی مداح اهل بیت (ع) «قاسم تاوان» به عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان (ع) و یاران باوفای حضرت پرداختند.
مراسم با حضور پرچم متبرک بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت امام جمعه گناوه پایان یافت.
به همین مناسبت آئینهای سوگواری و عزاداری، در اماکن مقدس، حسینیهها، تکایا و مساجد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاهای شهرستان در حال برگزاری است.
همچنین برنامههای عزاداری هیئتها و مساجد و اماکن مقدس در سراسر شهرستان گناوه در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر تدارک دیده شده است که با حضور عاشقان خاندان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.
