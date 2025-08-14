۱۸۷ موکب توسط ایثارگران در مرزهای اربعینی کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی شامگاه پنجشنبه در مرز مهران درباره فعالیت موکب‌های اربعین حسینی اظهار داشت: امسال ۱۶ موکب در شهرستان‌های استان ایلام برپا شده است. علاوه بر این، در مرزهای شش‌گانه کشور، ۱۸۷ موکب توسط جامعه ایثارگری جهت ارائه خدمات به زائرین حسینی مستقر شده‌اند.

وی افزود: فعالیت این موکب‌ها هم در حوزه توسعه سفرهای فرهنگی و هم در زمینه تبیین مشی و گفتمان شهدا بسیار موفق بوده است.

سلیمانی عنوان کرد: امسال، با توجه به تقارن ایام اربعین با یادبود شهدای اقتدار و شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه، شاهد هماهنگی، هم‌افزایی و وحدت رویه بی‌نظیری در برپایی و مدیریت موکب‌ها در مرزهای شش‌گانه توسط جامعه ایثارگری بودیم که نسبت به سال گذشته چشمگیرتر بود.

سلیمانی در ادامه سخنان خود به موکب بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام اشاره کرد و گفت: موکبی که در حال حاضر در خدمت عزیزان هستیم، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام برپا شده و مشغول ارائه خدمات به زائرین است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید اربعین امسال را متفاوت خواند و تشریح کرد: اربعین امسال، پیامی متفاوت و عاشورایی داشت. این رویداد در واقع تبیین‌گر مشی و گفتمان سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود. عجین شدن اربعین حسینی با یاد و خاطره شهدای اقتدار، روحی تازه، تجلی ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی را به ارمغان آورد که می‌تواند در جهت استحکام، تداوم و تحقق اهداف انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیامی نو، سرشار از ایثار، مقاومت و شهادت باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال، هم در بین زائرین داخلی و هم در میان زائرین خارج از کشور، شاهد مشارکت و تکریم بی‌نظیر و متفاوتی بودیم که مردم شریف و عزیز عراق نسبت به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اقصی نقاط جهان نشان دادند؛ این ویژگی‌ها اربعین امسال را متمایز کرد.