استانها مازندران ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۶ دریافت تصاویر پرنیان احمدی کارگاههای آموزشی رویداد ملی «رهبانو» در رامسر کارگاه های آموزشی رویداد ملی «رهبانو» با حضور بانوان فرهنگی از مناطق مختلف کشور در رامسر برگزار شد. برچسبها مازندران سازمان تبلیغات اسلامی عکس استانها رامسر
نظر شما