۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۶

پرنیان احمدی

کارگاه‌های آموزشی رویداد ملی «ره‌بانو» در رامسر

کارگاه های آموزشی رویداد ملی «ره‌بانو» با حضور بانوان فرهنگی از مناطق مختلف کشور در رامسر برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha