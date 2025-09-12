تقویت نقش رهبری بانوان در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی پنجشنبه شب در حاشیه خاکش رویداد ره بانو با تأکید بر لزوم تعالی دانش و بینش بانوان و تقویت نقش رهبری زنان در جامعه اسلامی، اظهار داشت: تجهیز زنان به ابزارهای علمی و تربیتی بهویژه در زمینههای راهبری اجتماعی و فرهنگی، از مهمترین نیازهای امروز جامعه است. زنان متعهد باید بهطور جدی برای ایفای نقشهای کلیدی در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی آماده شود.
وی با اشاره به تأثیرگذاری عظیم زنان در تاریخ اسلام، افزود: حضرت امام خمینی (ره) بهروشنی نقش بیبدیل زنان در نهضت اسلامی را تبیین کردند و فرمودند که زنان رهبران این نهضت هستند. امام راحل نقش محوری بانوان در تربیت مردان بزرگ نشان دادند و قدرت و نفوذ آنان در شکلدهی تحولات تاریخی را نمایان کردند.
وی همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به کنگره ۷ هزار زن شهید گفت: در این پیام مهم، رهبر معظم انقلاب بهطور ویژه به تبیین مفهوم ولایت اجتماعی زنان پرداختند و با نگرشی عمیق و فلسفی، جایگاه زنان را در ساختار اجتماعی مورد تأکید قرار دادند. فهم صحیح و تفسیر دقیق این پیام میتواند به تغییرات گستردهای در درک اجتماعی از نقش زنان منجر شود.
قائممقام تبلیغات اسلامی ادامه داد: این امر نه تنها یک تکلیف دینی، بلکه یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است و زنان باید بهطور عمیق مفاهیم دینی و اجتماعی را درک کنند تا بتوانند در مسیر رشد و پیشرفت جامعه اسلامی بهعنوان رهبران اجتماعی و فرهنگی مؤثر عمل کنند.
حجتالاسلام حریزاوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مراکز آموزشی و تربیتی در حمایت از زنان اشاره کرد و گفت: مرکز راهبری بانوان یکی از گامهای مهم در این زمینه است که باید از آن حمایت کرد. در این راستا، ما به تربیت نسلهای آیندهنگر و توانمند در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نیاز داریم.
وی افزود: تلاشهای صورتگرفته باید بهطور مستمر ادامه یابد تا زنان در تمامی عرصهها، بهویژه در حوزههای رهبری و سیاست، حضور پررنگتری داشته باشند. این امر میتواند به تحولات بنیادین در جامعه اسلامی منتهی شود.
حجتالاسلام حریزاوی در پایان ضمن تشکر از شکلگیری شورای راهبری بانوان سراسر کشور از حاضران در این رویداد، از دستگاهها و نهادهای مختلف خواست تا با همکاری و همافزایی به اعتلای نقشآفرینی زنان در جامعه کمک کنند و زمینه پیشرفت بهتر کشور را فراهم کنند.
نظر شما