به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «رهبانو» به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه در شهرستان رامسر برگزار میشود.
این رویداد که با حضور ۴۰۰ نفر از بانوان فعال و تأثیرگذار در حوزههای فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور برگزار میشود، هدف خود را هماندیشی، تبادل نظر و ارتقای سطح همکاریها میان شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی زنان قرار داده است.
در این همایش، که به عنوان یک رویداد استراتژیک در حوزه مسائل زنان شناخته میشود، نمایندگانی از بنیاد هدایت، بنیاد نوجوان، سازمان دارالقرآن، اداره تبلیغ، منتخبان شورای هیئات بانوان سازمان تبلیغات و فعالان شاخص در حوزههای حجاب و جمعیت حضور خواهند داشت.
این گردهمایی فرصتی برای بانوان فعال در سراسر کشور است تا ضمن به اشتراکگذاری تجارب خود، چالشها و فرصتهای پیشروی زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
یکی از مهمترین محورهای این رویداد، توانمندسازی زنان در راستای جهاد تبیین و بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه بانوان در رسانهها و فضای عمومی است.
در این راستا، برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی جهت تقویت حضور مؤثر بانوان در رسانهها و فضای دیجیتال در نظر گرفته شده است. همچنین، موضوع «شکلگیری و تقویت زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان» از دیگر محورهای اصلی این همایش خواهد بود که در آن به تدوین اسناد راهبردی برای فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در سطح ملی پرداخته میشود.
از دیگر بخشهای ویژه این رویداد، برپایی نمایشگاه فرهنگی اجتماعی بانوان است که به معرفی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ابتکارات بانوان از سراسر کشور میپردازد. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بانوان فعال در این حوزهها فراهم میآورد تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات یکدیگر بهرهمند شوند.
