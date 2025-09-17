۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از کتابخانه مرکزی تبریز

غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هیئت همراه از کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد.

