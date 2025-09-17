استانها آذربایجان شرقی ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰ دریافت تصاویر بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از کتابخانه مرکزی تبریز غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هیئت همراه از کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرد. برچسبها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران غلامرضا امیرخانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی تبریز اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی مطالب مرتبط مراحل بازطراحی و بهسازی کلی کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز زمینه توسعه و تجهیز کتابخانه ها در آذربایجان غربی فراهم شود کتابخانه استاندارد علامه امینی در شهر تبریز بازگشایی می شود قصهگویی کلید پرورش کودک کتابخوان کتابخانه استاندارد علامه امینی تبریز تا یک هفته آینده بازگشایی می شود
