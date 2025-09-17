زمینه توسعه و تجهیز کتابخانه ها در آذربایجان غربی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در دیدار با دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بر اهمیت سرمایه‌گذاری پایدار در حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد و افزود: صیانت از هنرمندان و آثار ارزشمند و ترویج فرهنگ کتابخوانی از اولویت‌های جدی استان است.

وی با بیان اینکه کار ماندگار در حوزه فرهنگ نیازمند اراده جدی است، افزود: صیانت از هنرمندان و آثار ارزشمند و ترویج فرهنگ کتابخوانی از اولویت‌های جدی استان بوده و استانداری با تمام توان از اهالی فرهنگ و ادب حمایت خواهد کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز با قدردانی از توجه و حمایت استانداری آذربایجان‌غربی از حوزه فرهنگ، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ترویج کتابخوانی تأکید کرد.

آزاده نظربلند گفت: گسترش دسترسی عادلانه به کتاب و کتابخانه، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مشارکت فعال خیرین از جمله محورهای اصلی نهاد در سراسر کشور است و امیدواریم با همکاری نزدیک استانداری، شاهد ارتقای جایگاه کتابخانه‌های عمومی در آذربایجان‌غربی باشیم.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور حدود ۲.۵ میلیون عضو فعال در کتابخانه‌ها وجود دارد، گفت: در استان آذربایجان غربی، هم از نظر سرانه فضای کتابخانه‌ای و هم تعداد عضویت، این استان نسبت به میانگین کشوری کمی پایین‌تر است که امیدواریم با تلاش همه‌جانبه این آمار بهبود یابد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: در سطح کشور تا کنون ۶۶ دستگاه کتابخانه سیار فعال بوده و برنامه‌ریزی شده است که این تعداد تا پایان سال به ۱۰۰ دستگاه افزایش یابد.

در این دیدار، راهکارهای گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای توسعه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.