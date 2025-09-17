کتابخانه استاندارد علامه امینی در شهر تبریز بازگشایی می شود

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کتابخانه استاندارد علامه امینی تبریز با حضور سیامک محبوب معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پس از بازطراحی، بهسازی کلی و تجهیز ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه بازگشایی می‌شود.

بابایی افزود: کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز، با هزینه کردی بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال در متراژ ۲۲۰۰ مترمربع توسط اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی بازطراحی، بهسازی و تجهیز شده و در اختیار مردم فرهنگ‌دوست شهرک ارم شهر تبریز قرار خواهد گرفت.