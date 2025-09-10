کتابخانه استاندارد علامه امینی تبریز تا یک هفته آینده بازگشایی می شود

اسد بابایی مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار مهر روند بازطراحی، بهسازی و تجهیز کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز را تشریح کرده و افزود: این کتابخانه تا یک هفته آینده بازگشایی خواهد شد.
بابایی گفت: این کتابخانه در متراژ ۲۲۰۰ متر مربع با ایجاد بخشهای جدید: تالار علم و خلاقیت، سالنهای مطالعه vip، خدمات مبتنی بر وب، گالری و نشریات جاری بازطراحی شده و برای ارائه خدمات کتابخانه ای بروز برای علاقمندان آماده سازی و تجهیز میشود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: پروژه بهسازی کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز از ۵ ماه گذشته در منطقه کم برخوردار ارم آغاز شده بود که مراحل پایانی خود را سپری میکند.
