پایتخت سوغات ایران در سایه گنبد طلایی

بازار سوغات مشهد، در جوار حرم مطهر امام رضا (ع)، یکی از نمادهای فرهنگی که ستون اصلی اقتصاد زائرمحور این شهر به شمار می‌رود. ترکیب عطر زعفران، رنگ زرشک و جلوه صنایع‌دستی، هویت مذهبی و سنتی مشهد را به نمایش گذاشته و هر سال میلیون‌ها زائر را به خرید یادگاری وادار می‌کند. این جریان پررونق، عرصه رقابتی میان عرضه‌کنندگان محلی و کالاهای وارداتی ایجاد کرده و به شاخصی مهم برای سنجش پویایی بازار گردشگری مذهبی بدل شده است.

گردش مالی این بازار، نقشی مستقیم در معیشت هزاران خانوار مشهدی دارد؛ از کشاورزان خراسانی تولیدکننده زعفران و زرشک تا هنرمندان صنایع‌دستی و صاحبان حجره‌ها. تداوم این چرخه اقتصادی وابسته به ثبات حضور زائران و سیاست‌های حمایتی در برابر واردات بی‌رویه است. همچنین تقویت برند ملی برای سوغات مشهد، تمرکز بر کیفیت و ترویج فروش آنلاین، می‌تواند ضمن حفظ سهم بومی‌ها، سهم بیشتری از بازار گردشگری را به اقتصاد داخلی بازگرداند.