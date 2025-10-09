خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسین نوری: پارک جنگلی خلیل‌آباد، در شمال این شهرستان و در مسیر جاده آب گرم، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه طبیعی و تفریحی منطقه، گنجینه‌ای از زیبایی‌های بکر را در خود جای داده است. وسعت بیش از ۲۰ هکتار، پوشش گیاهی متنوع، و عبور رودخانه ششطراز، جلوه‌ای منحصربه‌فرد به این فضا بخشیده و آن را به مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان طبیعت تبدیل کرده است.

ترکیب درختان تنومند کاج و افرا با سایه‌سار سروهای بلند، محیطی آرام و دلنشین ایجاد کرده که در گرمای تابستان، خنکای آن پذیرای خانواده‌ها و مسافران است. جریان دائمی آب ششطراز، با سرچشمه در ارتفاعات شمال‌غربی، شادابی و طراوت این پارک را دوچندان کرده و صدای روان آن، موسیقی همیشگی طبیعت است.

حضور گردشگران و برگزاری رویدادهای محلی، رنگ و بوی خاصی به این مکان می‌بخشد و جلوه‌های فرهنگی مردم منطقه را به نمایش می‌گذارد. با وجود این ظرفیت‌های کم‌نظیر، نبود روشنایی شبانه در بخش‌های اصلی پارک، باعث شده فعالیت‌های تفریحی به ساعات روز محدود شود.

کمبود سرویس‌های بهداشتی، غرفه‌های خدماتی و امکانات رفاهی، مانع بهره‌گیری کامل از این نعمت طبیعی و کاهش جذابیت برای گردشگران غیربومی است. نبود مسیرهای دسترسی مجهز و علائم راهنمای کافی، تجربه بازدید را برای مسافران دشوار کرده و احتمال بازگشت آنان را به این مقصد کاهش می‌دهد.

ظرفیت‌های بالای این پارک در حوزه طبیعت و گردشگری، اگر در قالب برنامه‌ای جامع و پایدار ساماندهی شود، می‌تواند رونق اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای را برای خلیل‌آباد رقم بزند. امروز، پارک جنگلی خلیل‌آباد بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه جدی مدیران محلی و استانی است تا جایگاه واقعی خود را در میان جاذبه‌های گردشگری خراسان رضوی بیابد.

توسعه پارک جنگلی، محرک اقتصاد و اشتغال منطقه

حجت الاسلام جواد نیک بین، نماینده مردم شهرستان‌های بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پارک گردشگری خلیل‌آباد با مساحتی بیش از ۲۰ هکتار، از پارک‌های کم‌نظیر در سطح استان خراسان رضوی است و توسعه آن می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری منطقه ایفا کند.

نماینده مردم شهرستان‌های بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه افزود: کمک‌های خوبی در حوزه عمرانی و خدماتی با همکاری شهرداران شهرستان‌های حوزه انتخابیه انجام شده است. در این راستا، در بحث آسفالت محورهای اصلی و فرعی و نیز راه‌های روستایی، بیشترین سهم قیر با پیگیری فرمانداران، دهیاران و شوراهای اسلامی به این شهرستان‌ها اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تمام این اقدامات در راستای توجه به تاریخ و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه انجام می‌شود و یکی از اهداف ما از ابتدا، معرفی و شناساندن اماکن تاریخی این شهرستان‌ها به مردم سراسر کشور بوده است.

نیک بین با اشاره به جایگاه پارک جنگلی خلیل‌آباد نیز اظهار کرد: این پارک امسال نیز دارای اعتبار مصوب از طریق استان است و یکی از مجموعه‌های طبیعی و تفریحی قابل توجه در سطح منطقه محسوب می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر شهرداری خلیل‌آباد و ادارات مرتبط از جمله اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه‌های مشخصی در زمینه توسعه این پارک دارند، لازم است مکاتبات لازم انجام شود تا با پیگیری‌های بیشتر، اعتبارات جدیدی برای تکمیل و تجهیز این مجموعه بکر و ارزشمند از جمله در بحث روشنایی آن اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد فضای تفریحی مناسب برای شهروندان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران در سطح شهرستان‌های حوزه انتخابیه خواهد بود.

نیک بین با بیان اینکه خلیل‌آباد از ظرفیت‌های ویژه در حوزه گردشگری طبیعی و تاریخی برخوردار است، گفت: تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی، پروژه‌های گردشگری از جمله پارک گردشگری و جنگلی خلیل‌آباد هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری کامل برسد تا به‌عنوان یک جاذبه مهم در استان شناخته شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کنار توسعه فضاهای گردشگری، باید حفظ محیط‌زیست، استفاده از مصالح بومی و توجه به هویت تاریخی منطقه در اولویت طرح‌ها قرار گیرد تا توسعه‌ای پایدار و هماهنگ با طبیعت شکل گیرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی، پروژه پارک گردشگری و جنگلی خلیل‌آباد هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری کامل برسد تا بتواند به‌عنوان یک مرکز تفریحی، فرهنگی و اقتصادی برای مردم منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

نیک بین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی شهرستان خلیل‌آباد افزود: این شهرستان از پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است و با توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در استان خراسان رضوی تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان‌های بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار توسعه فضاهای گردشگری، توجه به حفظ محیط‌زیست، استفاده از مصالح بومی و صیانت از منابع طبیعی نیز باید در اولویت طرح‌ها قرار گیرد تا هم توسعه پایدار حاصل شود و هم هویت تاریخی و فرهنگی منطقه حفظ شود.

اعتبارات محدود پاسخگوی نیازها نیست

همچنین محمد نظام‌آبادی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خلیل‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدود بودن منابع مالی گفت: هر سال اعتباری برای توسعه زیرساخت‌های پارک جنگلی خلیل‌آباد اختصاص می‌یابد، اما این مبالغ بسیار اندک و ناکافی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خلیل‌آباد افزود: با وجود این، اجرای طرح‌های پیاده‌روسازی و بهسازی بخشی از پارک انجام شده و امیدواریم تأمین روشنایی و سایر امکانات در سال آینده عملی شود.

وی افزود: پارک جنگلی خلیل‌آباد به‌دلیل سرسبزی و درختان سر به فلک کشیده، یکی از بی‌نظیرترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان است و شایسته توجه بیشتری از سوی مدیران استانی و شهرستانی است.

نظام‌آبادی پارک جنگلی خلیل‌آباد را «یک ظرفیت بی‌نظیر طبیعی» توصیف کرد و گفت: درختان سر به فلک کشیده و فضای طبیعی پارک چشم هر رهگذری را خیره می‌کند و شایسته است به عنوان یک برند گردشگری در سطح استان مطرح شود.

نبود روشنایی، مهم‌ترین مانع استفاده شبانه از پارک

عباس پاکدل، شهردار خلیل‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه خلیل‌آباد دارای یکی از بهترین پارک‌های جنگلی منطقه ترشیز است، اما نبود روشنایی کافی در شب و کمبود سرویس‌های بهداشتی، مانع استفاده کامل از آن شده است.

شهردار خلیل آباد افزود: برای جذب گردشگران به مناطق کوچک‌تر، باید زیرساخت‌های لازم از جمله جاده‌های دسترسی، اقامتگاه‌ها، خدمات بهداشتی و تفریحی فراهم شود. در غیر این صورت مسافران به شهرهای بزرگ‌تر با امکانات بیشتر جذب می‌شوند.

وی با اشاره به انجام برخی اقدامات عمرانی از جمله پیاده‌روسازی در سال‌های گذشته گفت:طرح جامع گردشگری پارک در دست تهیه است و امیدواریم با تکمیل آن بتوانیم این مجموعه را به مکانی مجهز و پویا برای شهروندان و گردشگران تبدیل کنیم.

همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است

میثم دولتی، رئیس شورای اسلامی شهر خلیل‌آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطالبه اصلی مردم، توجه به این پارک و تأمین زیرساخت‌های لازم است. شورا و شهرداری تا حد توان در حال انجام اقدامات عمرانی هستند، اما لازم است همه ادارات مرتبط با محوریت فرمانداری برای تخصیص اعتبارات همکاری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر خلیل‌آباد تأکید کرد: در سال‌های گذشته بخشی از روشنایی، پیاده‌روسازی و میدان ورودی پارک اجرا شده و با تأمین بودجه موردنیاز، می‌توانیم امکانات بیشتری برای رفاه مردم و گردشگران فراهم کنیم.

گلایه گردشگران از نبود خدمات رفاهی

با وجود چشم‌اندازهای طبیعی و فضای دل‌انگیز، نبود زیرساخت‌های خدماتی و روشنایی شبانه، موجب نارضایتی گردشگران و شهروندان شده است.

حسین مؤمنی، یکی از مسافران حاضر در پارک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط پارک بسیار زیباست اما متأسفانه هیچ امکانات خدماتی یا رفاهی وجود ندارد. مسئولان باید برای توسعه این فضا و رفاه مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

مصطفی محمدپور، دیگر شهروند خلیل‌آبادی نیز اظهار کرد: نبود روشنایی در شب از ضعف‌های بزرگ این پارک است. تأمین نور و روشنایی می‌تواند باعث حضور بیشتر مسافران و رونق گردشگری شبانه در این منطقه شود.

وی افزود: این پارک زیبا یک فرصت مهم برای توسعه گردشگری شهرستان است، اما تا زمانی که خدمات اساسی فراهم نشود، نمی‌توان از ظرفیت واقعی آن استفاده کرد.

محمد نوری، یکی از گردشگران دیگر نیز خواستار ایجاد امکانات رفاهی در این مجموعه شد و گفت: دستگاه‌های متولی باید برای ایجاد سرویس‌های بهداشتی، فضاهای خدماتی و غرفه‌های فروش صنایع دستی اقدام کنند تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش بیشتری از این محیط استفاده کنند.

پارک جنگلی خلیل‌آباد؛ نگین سبز خراسان رضوی در انتظار توسعه پایدار

آینده پارک جنگلی خلیل‌آباد، به نحوه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای وابسته است؛ طرح‌هایی که باید با نگاه بلندمدت و حفظ اصالت محیط اجرا شوند. ایجاد زیرساخت‌های روشنایی، سرویس‌های بهداشتی مجهز، مسیرهای پیاده‌روی ایمن و امکانات تفریحی، اولین گام‌های ضروری در مسیر بهره‌برداری کامل خواهند بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکیل کمپ‌های گردشگری می‌تواند علاوه بر ارتقای خدمات، اشتغال و درآمد پایدار برای منطقه ایجاد کند. با معرفی گسترده این پارک در رسانه‌ها و جشنواره‌های گردشگری، امکان جذب گردشگران داخلی و خارجی به شکل چشمگیر افزایش خواهد یافت.

اختصاص بودجه کافی از سوی استان و اجرای آن تحت نظارت دقیق، شرط موفقیت هر طرح توسعه‌ای برای این مجموعه است. مشارکت مردم و نهادهای محلی در حفظ محیط‌زیست پارک، تضمین‌کننده دوام و جذابیت آن در سال‌های آینده خواهد بود. بهره‌برداری شبانه از این پارک، با نصب سیستم روشنایی مناسب، می‌تواند ظرفیت گردشگری شبانه را برای شهرستان فعال کند. ایجاد فضاهای فرهنگی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و نمایشگاه‌های دائمی، این پارک را به مرکزی پویا و چندمنظوره بدل می‌کند. حفظ هماهنگی میان طبیعت و ساخت‌وسازها، رعایت هویت تاریخی منطقه و جلوگیری از آسیب به محیط، لازمه تحقق توسعه پایدار است. اگر این مسیر با اراده و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دنبال شود، پارک جنگلی خلیل‌آباد می‌تواند به‌زودی نگینی درخشان در گردشگری استان خراسان رضوی شود.