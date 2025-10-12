کبیر: دومین جشنواره روز ملی زعفران در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کبیر اظهار کرد: دومین جشنواره روز ملی زعفران با هدف پاسداشت جایگاه خراسان رضوی به‌عنوان خاستگاه اصلی زعفران جهان، از سوم تا پنجم آبان‌ماه در مشهد برگزار می‌شود. این رویداد ملی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی و آموزشی را دربر می‌گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح جزئیات برگزاری این جشنواره گفت: با توجه به ثبت ۵ آبان‌ماه به‌عنوان روز ملی زعفران در تقویم رسمی کشور، تلاش داریم دومین دوره این جشنواره را با کیفیتی فاخر و در شأن جایگاه جهانی زعفران ایرانی برگزار کنیم. هدف ما این است که جشنواره امسال نسبت به دوره نخست، با نظم، گستردگی و حضور پررنگ‌تر فعالان این حوزه همراه باشد.

وی افزود: در طول برگزاری این جشنواره، نمایشگاه عرضه محصولات زعفران، نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، نمایشگاه عکس و آئین‌های فرهنگی در محل برج سپید مشهد برگزار می‌شود.

کبیر همچنین از اعزام تورهای گردشگری به شهرستان‌های زعفران‌خیز، اجرای آئین‌های محلی و برنامه‌های فرهنگی در محل نمایشگاه به‌عنوان بخش‌های ویژه این رویداد یاد کرد و گفت: در بخش تبلیغات شهری از ظرفیت شهرداری مشهد و رسانه ملی برای معرفی هرچه بهتر این جشنواره استفاده خواهیم کرد.