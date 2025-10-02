قطار گردشگری از مشهد عازم سرخس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی صبح پنجشنبه با حضور در ایستگاه راه آهن شهید رئیسی مشهد در مراسم اعزام قطار گردشگری سرخس اظهار کرد: این قطار گردشگری با هدف معرفی و توسعه گردشگری شهرستان سرخس با همکاری فرمانداری شهرستان سرخس، اداره کل راه آهن خراسان و موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برگزار شده است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با بیان اینکه از دیگر اهداف مهم این اقدام نمادین باز شدن راه برای افتتاح قطار بینالمللی با کشور دوست و همسایه ترکمنستان است، ادامه داد: در این قطار گردشگری بیش از ۸۰ نفر از راهنمایان گردشگری، مدیران دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی، فعالان گردشگری، استادان دانشگاه در رشته گردشگری، زمین گردشگری، خبرنگاران و فعالان رسانهای حضور دارند.
همچنین محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره این قطار گردشگری اظهار کرد: شهرستان سرخس ظرفیتهای گردشگری و میراثفرهنگی بسیار زیادی دارد از جمله کاروانسرای شرف، دریاچه بزنگان، غار مزداوند و ... که هر کدام به تنهایی میتواند مقصد سفر گردشگران باشد.
وی افزود: سرخس یکی از مسیرهای گردشگری است که مورد توجه قرار گرفته تا فرصتها و ظرفیتهای گردشگری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
