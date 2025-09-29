موزه شهدای اردبیل مکانی فرهنگی و معنوی می باشد که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین محلی ارزشمند، برای انتقال میراث گرانبهای‌ شهدای گرانقدر، ایثارگران و دلاورمردان عرصه‌های جنگ و جهاد برای نسل‌های امروز و آتی می باشد و نیز میعادگاه دوستان و انصار شهداء برای تجدید خاطره با یاران سفر کرده است

موزه شهدا اردبیل دارای صد و بیست غرفه، هفتاد و هفت ویترین دیواری، شصت گالری و نوزده ویترین وسطی است. در موزه شهدا اردبیل که در خانه تاریخی رضازاده احداث شده است شاهد بیست تابلو هنری زیبا در مورد شهادت و ایثار، بیست وصیت نامه نوشته شده با خط نستعلیق توسط شهیدان، تصاویر شهدا، دفترچه های خاطرات، پلاک، پوتین، پیشانی بند، مهر و تسبیح، عینک و انگشتر، نوارهای سخنرانی و … خواهید بود. از جمله بخش‌های مختلف و جالب این موزه نیز می‌توان به سالن سبکبالان، سالن عرشیان، سالن افلاکیان، سالن راست قامتان، گالری هنری، سالن طلایه داران، سالن علمداران، سالن عارفان، سالن یاد یاران، کتابخانه و سالن مطالعه و …. اشاره کرد.