اطهرنیاری: ۷ هزار نفر از موزه شهدای اردبیل در طول تابستان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید اطهرنیاری صبح جمعه در جمع خبرنگارن اظهار کرد: در تعطیلات تابستان، موزه شهدای اردبیل از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ عصر پذیرای بازدیدکنندگان بود که در این مدت، بیش از ۷ هزار نفر از مردم استان اردبیل و دیگر استانهای کشور از موزه بازدید کردند.
وی افزود: بازدیدکنندگانی از استانهای یزد، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، تهران، البرز، کردستان، سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان و مازندران حضور داشته و توریستهایی از کشورهای عراق، ایتالیا، آذربایجان و ترکیه نیز از این موزه بازدید کردند.
مسئول موزه شهدای اردبیل با بیان اینکه، انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس به نسل جوان از مهمترین اهداف بنیاد شهید است؛ افزود: استان اردبیل در این زمینه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی و پژوهشی قابل توجهی داشته است.
اطهرنیاری ادامه داد: در طول تابستان، برنامههای متنوعی در موزه برگزار شد. برگزاری هیئت هفتگی بیتالشهدا، روایتگری توسط خانوادههای شهدا و رزمندگان، کارگاههای شعر، داستان، و مصاحبه در تاریخ شفاهی، محافل شعر در مناسبتهای مختلف، مسابقات کتابخوانی و معرفی کتاب و تولید برنامههای ویژه با همکاری صدا و سیمای استان درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله این برنامه ها بود.
وی ادامه داد: موزه شهدای اردبیل خیمهگاه شهدا و خانهای تاریخی برای مردم این شهر است. این موزه فضایی آرام، معنوی و قابل تأمل برای همه اقشار جامعه فراهم کرده است.
مسئول موزه شهدای اردبیل افزود: در ورودی موزه، نمادی از آیین طشتگذاری محرم نصب شده که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
اطهر ادامه داد: همچنین نمایشگاه دائمی کتاب نیز در ورودی موزه دایر است که در تابستان با استقبال گردشگران و مردم اردبیل مواجه شد و دعوت عمومی برای بازدید موزه شهدای اردبیل همهروزه (بهجز ایام تعطیل) پذیرای علاقهمندان است.
نظر شما