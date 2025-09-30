نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» در اردبیل برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» صبح سه شنبه به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی از هفتم مهر ماه به مدت ۴ روز در بخش‌های نقاشی، هنرهای تجسمی، عکاسی، گرافیک، صنایع دستی و با بخش ویژه «جنگ ۱۲ روزه» برپا شده است و دانشجویان آثار هنری خود را در معرض دید عموم گذاشته اند.

حسام رسولی رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل در این نمایشگاه با اشاره به جایگاه والای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس صرفاً یک جنگ نظامی نبود بلکه گنجینه‌ای از ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، دینی و ملی برای ملت ایران است. در این دوره ملت ایران عالی‌ترین جلوه‌های ایثار، ازخودگذشتگی، فداکاری، وطن‌دوستی و ایمان را به نمایش گذاشتند و در برابر هجمه دشمنان قدرتمندانه ایستادگی کردند.

وی تأکید کرد: شیعه در طول تاریخ، آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره اهل صلح و منطق بوده است، اما در مواقعی که مورد تهاجم قرار گرفته، با عزت و اقتدار از کیان خود دفاع کرده است که دفاع مقدس ایران نمونه بارز این حقیقت است.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با قدردانی از همکاری صمیمانه دانشگاه محقق اردبیلی و بخصوص معاونت فرهنگی دانشگاه در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک و حمایت از برنامه های سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان افزود: باید برنامه‌های فرهنگی دانشگاه صرفاً محدود به مناسبت‌ها نباشد، بلکه جریان‌ساز بوده و اقشار مختلف، به‌ویژه نسل جوان و طیف خاکستری جامعه را نیز مخاطب قرار دهد.

همکاری با جهاددانشگاهی مایه افتخار است

عباس فنی‌اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم افتتاح نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» گفت: همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با جهاددانشگاهی استان همواره مایه افتخار بوده و این همکاری موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در مجموعه دانشگاه است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی نهادی پاک، دغدغه‌مند و متشکل از نیروهای جهادگر و تلاشگر است، افزود: حضور و تعامل دانشجویان با این مجموعه، فرصت ارزشمندی برای رشد و تعالی آنان محسوب می‌شود.

فنی‌اصل با قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند فرهنگی، علمی، آموزشی و درمانی جهاددانشگاهی استان اردبیل در استان و دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی دارد در هر برنامه‌ای که جهاددانشگاهی صلاح بداند، همکاری و همراهی کامل داشته باشد.

گفتنی است، نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» از ۷ مهرماه به مدت ۴روز در کانون فرهنگی و هنری دانشگاه محقق اردبیلی واقع در ساختمان معاونت فرهنگی این دانشگاه دایر است و در اختتامیه این نمایشگاه از برترین اثر در هر بخش تجلیل به عمل خواهد آمد.