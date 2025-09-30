  1. استانها
  2. اردبیل
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» در اردبیل برپا شد

نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» در اردبیل برپا شد

اردبیل-به‌مناسبت هفته دفاع مقدس و به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل، نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» صبح سه شنبه به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان اردبیل و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی از هفتم مهر ماه به مدت ۴ روز در بخش‌های نقاشی، هنرهای تجسمی، عکاسی، گرافیک، صنایع دستی و با بخش ویژه «جنگ ۱۲ روزه» برپا شده است و دانشجویان آثار هنری خود را در معرض دید عموم گذاشته اند.

حسام رسولی رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل در این نمایشگاه با اشاره به جایگاه والای دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس صرفاً یک جنگ نظامی نبود بلکه گنجینه‌ای از ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، دینی و ملی برای ملت ایران است. در این دوره ملت ایران عالی‌ترین جلوه‌های ایثار، ازخودگذشتگی، فداکاری، وطن‌دوستی و ایمان را به نمایش گذاشتند و در برابر هجمه دشمنان قدرتمندانه ایستادگی کردند.

وی تأکید کرد: شیعه در طول تاریخ، آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره اهل صلح و منطق بوده است، اما در مواقعی که مورد تهاجم قرار گرفته، با عزت و اقتدار از کیان خود دفاع کرده است که دفاع مقدس ایران نمونه بارز این حقیقت است.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با قدردانی از همکاری صمیمانه دانشگاه محقق اردبیلی و بخصوص معاونت فرهنگی دانشگاه در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک و حمایت از برنامه های سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان افزود: باید برنامه‌های فرهنگی دانشگاه صرفاً محدود به مناسبت‌ها نباشد، بلکه جریان‌ساز بوده و اقشار مختلف، به‌ویژه نسل جوان و طیف خاکستری جامعه را نیز مخاطب قرار دهد.

همکاری با جهاددانشگاهی مایه افتخار است

عباس فنی‌اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم افتتاح نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» گفت: همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با جهاددانشگاهی استان همواره مایه افتخار بوده و این همکاری موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در مجموعه دانشگاه است.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی نهادی پاک، دغدغه‌مند و متشکل از نیروهای جهادگر و تلاشگر است، افزود: حضور و تعامل دانشجویان با این مجموعه، فرصت ارزشمندی برای رشد و تعالی آنان محسوب می‌شود.

فنی‌اصل با قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند فرهنگی، علمی، آموزشی و درمانی جهاددانشگاهی استان اردبیل در استان و دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی دارد در هر برنامه‌ای که جهاددانشگاهی صلاح بداند، همکاری و همراهی کامل داشته باشد.

گفتنی است، نمایشگاه «هنر دفاع مقدس» از ۷ مهرماه به مدت ۴روز در کانون فرهنگی و هنری دانشگاه محقق اردبیلی واقع در ساختمان معاونت فرهنگی این دانشگاه دایر است و در اختتامیه این نمایشگاه از برترین اثر در هر بخش تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد خبر 6606724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها