به گزارش خبرگزاری مهر، حجت دادپور ظهر پنجشنبه در بازدید از غرفه کتاب بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل در نمایشگاه فرهنگی-رزمی عملیات طریق القدس ضمن تقدیر از اقدام سنجیده بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و تلاش مسئول موزه شهدای این بنیاد در شناساندن اهداف شهدای اردبیل اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جدید از وظایف راویان دفاع مقدس است و وصیت نامه و اهداف شهدا باید برای جوانان به ویژه معلمان جوان، دانشجویان و دانش آموزان بازگو شود.

وی به نقش موثر رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار اشاره کرد و افزود: بیان و یادآوری ارزش ها از اهداف رسانه هاست و موزه شهدای اردبیل به عنوان یک رسانه قدسی در سال های اخیر خوب عمل کرده است.

پیشکسوت و راوی دفاع مقدس با بیان اینکه انتقال ارزش‌های دفاع مقدس یک وظیفه و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: دشمنان به دنبال این هستند تا با فراموشی سازی رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس نسل‌های آینده را از این تاریخ محروم ساخته و روحیه جهادی را از حافظه آنان پاک کنند. باید این ارزش‌ها به بهترین نحو منتقل و در این مسیر از ظرفیت‌های گوناگون استفاده شود.

دادپور در ادامه افزود: امروز با توجه به دسیسه های دشمنان در عرصه‌های مختلف اگر می‌خواهیم در حوزه انتقال و تبیین فرهنگ دفاع مقدس و سیره شهدا اقدامی ماندگار انجام دهیم باید با اقدامات تبیین و آموزش راویان و اقدامات ماندگاری همچون چاپ و نشر کتاب توجه شود.