سفر رئیس سازمان بهزیستی به همدان

سید جواد حسینی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سفر به استان همدان نخستین مرکز «مهر و گفت‌وگو» این استان را افتتاح و آغاز طرح «سلام» را اعلام کرد. وی همچنین با تجلیل از عسگری عسگری، پدر سفال ایران، در شورای ساماندهی سالمندان استان حضور یافت و به همراه مقامات استانی و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات سالمندان پرداخت. در جریان این سفر، دبیرخانه طرح اشتغال سالمندان کشور در همدان آغاز به کار کرد. گفتنی است همدان هفتمین استان سالمند کشور به شمار می‌رود.