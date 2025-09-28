همدان پیشگام گردشگری دسترس پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم ما استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر است تا شهروندان به‌ویژه سالمندان و توان‌یابان به‌راحتی بتوانند از خدمات گردشگری بهره‌مند شوند.

معاون گردشگری استان همدان با اشاره به همزمانی هفته گردشگری و روز سالمند، بیان کرد: همدان چهارمین استان سالمند کشور است بنابراین باید مناسب‌سازی‌هایی در این زمینه انجام گیرد.

او ادامه داد: همزمان با روز سالمند، برنامه‌های مشترک با نهادهای اجتماعی و انجمن‌های مردمی برگزار می‌شود، به عنوان مثال رستوران اسپی‌یاس به عنوان نخستین رستوران دوستدار سالمندان در همدان با هدف ارائه خدمات متناسب با نیاز این قشر شروع به فعالیت خواهد کرد.

خاکسار اضافه کرد: برگزاری جشنواره غذای سنتی با مشارکت سالمندان، کارگاه‌های آموزشی گردشگری دسترس‌پذیر و برنامه‌های آموزشی ویژه شهروندان بخشی از اقدامات استانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و فرهنگ‌سازی در این زمینه است.

معاون گردشگری استان همدان تأکید کرد: گردشگری دسترس‌پذیر یکی از شاخص‌های مهم جهانی است و توجه به آن علاوه بر افزایش رضایتمندی شهروندان، جایگاه همدان را در عرصه ملی و بین‌المللی ارتقا خواهد داد.

او با اشاره به اینکه در این راستا هماهنگی با اداره بهزیستی همدان صورت گرفته است، تصریح کرد: این برنامه‌ها با محوریت گردشگری دسترس‌پذیر توسط مجری ملی طرح شهر دوستدار سالمند برای کلیه مراکز اقامتی، گردشگری زیرنظر سازمان میراث‌فرهنگی و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و دست‌سازه‌های پیشکسوتان همدانی در باغ نظری همدان برگزار خواهد شد.