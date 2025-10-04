سید جواد حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه هم‌اکنون نزدیک به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، اظهار کرد: ایران یکی از پرسرعت‌ترین کشورها در روند سالمندی جمعیت است.

وی افزود: تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد شد و ایران در این سال به مرحله‌ای از سالمندی شدید وارد می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، وقتی جمعیت سالمند بین هفت تا ۱۴ درصد باشد کشور در مرحله ورود به سالمندی قرار دارد، این رقم بین ۱۴ تا ۲۱ درصد به معنای سالمند شدن و ۲۱ تا ۲۸ درصد به معنای سالخوردگی و بیش از ۲۸ درصد به معنای سالخوردگی شدید است.

حسینی تأکید کرد: ما هم‌اکنون در مرحله ورود به سالمندی هستیم و تا سال ۱۴۳۰ به مرحله سالخوردگی شدید خواهیم رسید.

وی به سیاست‌های سازمان بهزیستی برای توان‌افزایی و مراقبت از سالمندان اشاره کرد و گفت: بهزیستی فعالیت‌های محله‌محور و اجتماع‌محور را بیش از هر سازمان دیگری توسعه داده‌ است و هم‌اکنون ۱۱ هزار گروه با بیش از ۱۲۲ هزار تسهیلگر در قالب فعالیت‌های محله‌محور مشغول به کار هستند.

توان افزایی سالمندان در دستور کار است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح 'سلام' را به‌عنوان یکی از ابتکارات جدید بهزیستی در حوزه حمایت از سالمندان دانست و افزود: این طرح با استفاده از ظرفیت ساعات غیرآموزشی مدارس، فعالیت‌های محله‌محور را گسترش می‌دهد.

حسینی ادامه داد: در این طرح برنامه‌هایی مانند پاتوق سالمندی، آموزش سالمندی، استعدادیابی و غربالگری نوجوانان، اجرای برنامه‌های CBR (بازتوانی مبتنی بر جامعه) شهری، تشکیل تعاونی‌های محله‌یار، حساب نجات معلم و توسعه باشگاه‌ها و کارآفرینان در دستور کار قرار دارد.

وی هدف از این برنامه‌ها را کاهش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و تقویت حمایت‌های خانواده‌محور و محله‌محور عنوان کرد و گفت: این اقدامات به ما کمک می‌کند تا با توان‌افزایی سالمندان و ایجاد شبکه‌های حمایتی محلی، کیفیت زندگی این قشر را بهبود ببخشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ابراز کرد: این سازمان با تمام توان در راستای اجرای کامل قانون حمایت از معلولان و توسعه خدمات برای سالمندان گام برمی‌دارد و امیدوار است با افزایش منابع مالی و همکاری سایر نهادها، این روند رو به رشد ادامه یابد.

حسینی با اشاره به اینکه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور دارای معلولیت هستند، ادامه داد: حدود ۲۴۰ هزار نفر از جمعیت معلولان، ناشنوایان هستند که تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی با اشاره به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که شامل ۳۴ ماده است، تأکید کرد: این قانون برای احقاق حقوق معلولان تدوین شده و خدمات متعددی را برای این قشر فراهم کرده است.

برخی مواد قانون حمایت از معلولان کامل اجرا نشده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: اگر این قانون نبود، سهمیه سه درصدی اشتغال معلولان یا یارانه‌های حمایتی و مناسب‌سازی‌ها وجود نداشت.

حسینی اذعان کرد: برخی مواد این قانون از جمله ماده ۲۷ که تخصیص حداقل دستمزد به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل را الزام می‌کند، هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

رئیس سازمان بهزیستی توضیح داد: سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان برای اجرای این قانون اختصاص یافت و در بودجه سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد بودجه است؛ با این حال هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم.

حسینی تصریح کرد: حمایت‌های مربوط به ماده ۲۷ از ۳۲۰ هزار تومان ماهانه به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سپس به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته اما همچنان با حداقل دستمزد مصوب فاصله دارد.

معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی گفت: محدودیت منابع مالی کشور یکی از چالش‌های اصلی در اجرای کامل این قانون است اما روند پیشرفت در این حوزه قابل توجه بوده است.