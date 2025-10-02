به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی در آیین بزرگداشت روز جهانی سالمند در همدان اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی که مهم‌ترین نیاز سالمندان را درآمد، مسکن یا دارو می‌دانند، اصلی‌ترین مشکل آنان احساس تنهایی است.

وی افزود: حتی بسیاری از سالمندانی که در کنار خانواده زندگی می‌کنند، به دلیل سبک زندگی امروز، کاهش تعداد فرزندان و مشغله‌های کاری، دچار تنهایی می‌شوند.

حسینی با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، از طراحی «پاتوق‌های مهر و گفت‌وگو»، استفاده از ظرفیت مدارس در ساعات غیرآموزشی، راه‌اندازی رستوران‌های دوستدار سالمند، توسعه نظام ارجاع خدمات سالمندی و مدیریت بحران به عنوان اقدامات در دستور کار نام برد.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۵۷ درصد سالمندان در کشور از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، گفت: باید بکوشیم تا این عدد را کاهش دهیم.

وی از همکاری با انجمن اپتیک ایران خبر داد و افزود: به‌تازگی در شهرکرد ۷۰۰ سالمند به‌صورت رایگان معاینه چشم شدند و برای ۲۱۰ نفر عینک طبی مناسب تجویز شد.

حسینی با اشاره به معرفی ۱۸ شهر به‌عنوان «شهر دوستدار سالمند» از جمله همدان، تاکید کرد: رویکرد سازمان، کاهش مراکز شبانه‌روزی و گسترش خدمات خانواده‌محور و روزانه است تا سالمندان در محیطی سالم و در کنار خانواده زندگی کنند.

وی از راه‌اندازی برنامه‌ای نوین با عنوان «پاتوق مهر و گفت‌وگو» خبر داد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از مدارس، محله و خانواده اجرا می‌شود تا تنهایی سالمندان کاهش یافته و تعاملات اجتماعی آنان افزایش یابد.

رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ مرکز مراقبت در منزل فعال است و تمرکز ما بر توسعه خدمات روزانه و خانواده‌محور است تا سالمندان در محیط‌های گرم و حمایتی حضور داشته باشند.