۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲

اینفوگرافیک؛ عملکرد حمل و نقل عمومی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری

اراک- در این اینفوگرافیک عملکرد حمل و نقل عمومی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری را ملاحظه می کنید.

اینفوگرافیک؛ عملکرد حمل و نقل عمومی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha