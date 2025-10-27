استانها مرکزی ۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲ اینفوگرافیک؛ عملکرد حمل و نقل عمومی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری اراک- در این اینفوگرافیک عملکرد حمل و نقل عمومی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری را ملاحظه می کنید. برچسبها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اتوبوس جابجایی مسافران اینفوگرافیک استانها اینفوگرافیک مطالب مرتبط ۵۲ شرکت مسافربری در استان مرکزی خدمات حملونقل عمومی ارائه میدهند تردد ۱۸ میلیون خودرو در جادههای استان مرکزی در طرح اربعین حوادث جادهای استان مرکزی ۳۷ درصد کاهش یافته است جابجایی ۹۲ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل مسافری استان مرکزی آماده باش یک هزار و ۶۶۸ راننده ناوگان حمل و نقل مسافر مرکزی برای نوروز پیش بینی ۶۰ دستگاه ون و میدل باس برای پنجشنبه آخر سال در آرامستان اراک
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