روحاله محسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۶۵۲ هزار و ۴۰۲ مسافر در قالب ۵۸ هزار و ۱۶ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان جابجا شدند.
وی با بیان اینکه ۵۲ شرکت مسافربری در استان مرکزی خدمات حملونقل عمومی ارائه میدهند، افزود: از این تعداد، ۳۴۷ هزار و ۳۸۱ مسافر در قالب ۲۲ هزار و ۱۶۵ سفر توسط ناوگان اتوبوسی جابجا شدند و ۳۰۵ هزار و ۲۱ نفر نیز با مینیبوس و سواری به مقصد خود رسیدند.
محسن زاده تصریح کرد: در مجموع ۲۷۲ هزار و ۲۳۹ نفر از مسافران دروناستانی و بیش از ۳۷۹ هزار نفر بروناستانی بودهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی ادامه داد: بیشترین مبادی سفر شهرهای اراک و ساوه و عمده مقاصد نیز استانهای تهران، اصفهان و البرز بوده است.
وی با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافری استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در استان مرکزی فعال است که متوسط سن آنها ۱۷ سال برآورد میشود.
