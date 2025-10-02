  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

۵۲ شرکت مسافربری در استان مرکزی خدمات حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌دهند

اراک- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: اکنون ۵۲ شرکت مسافربری در سطح استان فعال بوده و جابجایی مسافران درون و برون‌استانی را برعهده دارند.

روح‌اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۶۵۲ هزار و ۴۰۲ مسافر در قالب ۵۸ هزار و ۱۶ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابجا شدند.

وی با بیان اینکه ۵۲ شرکت مسافربری در استان مرکزی خدمات حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌دهند، افزود: از این تعداد، ۳۴۷ هزار و ۳۸۱ مسافر در قالب ۲۲ هزار و ۱۶۵ سفر توسط ناوگان اتوبوسی جابجا شدند و ۳۰۵ هزار و ۲۱ نفر نیز با مینی‌بوس و سواری به مقصد خود رسیدند.

محسن زاده تصریح کرد: در مجموع ۲۷۲ هزار و ۲۳۹ نفر از مسافران درون‌استانی و بیش از ۳۷۹ هزار نفر برون‌استانی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: بیشترین مبادی سفر شهرهای اراک و ساوه و عمده مقاصد نیز استان‌های تهران، اصفهان و البرز بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافری استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در استان مرکزی فعال است که متوسط سن آن‌ها ۱۷ سال برآورد می‌شود.

