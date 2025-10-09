به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از ساختمان پلیس راه خمین - اراک اظهار کرد: بیش از نیمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه استان مرکزی از شهرستان خمین هستند و امنیت امروز ما، حاصل ایثار و ازخودگذشتگی این شهیدان است که زمینه اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای را فراهم کردهاند.
وی افزود: در کنار شهدای والامقام شهر خمین، شهدای گرانقدر نیروی انتظامی نیز با فدا کردن جان خود، نقش مؤثری در تأمین امنیت و آرامش مردم ایفا کردند و یاد آنان همواره مایه افتخار و عزت استان است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: نتایج بهدستآمده از بررسی شاخصهای هوش مصنوعی بیانگر آن است که استان مرکزی دارای چهار ویژگی برجسته است که باید در تصمیمگیریها و تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت راهها و کاهش تصادفات باید با نگاه علمی انجام شود زیرا برخی شاخصها مبتنی بر جمعیت هستند و وضعیت واقعی پرتردد و سرعت بالای مسیرهای اصلی استان را منعکس نمیکنند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در دهه گذشته، بیتوجهی به حوزه راهها موجب افت وضعیت جادههای استان شد و این امر باعث بروز اعتراضات رانندگان و برخی تجمعات صنفی گردید.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرکل راهداری استان افزود: با حمایت و پیگیری مستمر ایشان، وضعیت راهها بهبود یافته و رضایت عمومی شهروندان تأمین شده است.
زندیه وکیلی تأکید کرد: استمرار تخصیص به موقع اعتبارات، نه تنها در حوزه راه بلکه در حوزه مسکن نیز ضروری است و با توجه به افزایش پروژههای عمرانی و جمعیت رو به رشد، توجه ویژه به این موضوع برای پیشبرد برنامههای توسعهای این استان حیاتی است.
استاندار مرکزی گفت: حوادث جادهای استان در سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته و اقدامات گستردهای برای ارتقای ایمنی راهها در حال انجام است.
وی افزود: با تلاش پلیس و افزایش هوشمندی نظارت بر محورهای استان، تعداد فوتیهای حوادث جادهای ۹۶ نفر کاهش یافته و این کاهش معادل ۳۷ درصد نسبت به سال قبل است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: نصب دوربینهای جدید، اعمال کنترل سرعت متوسط و حضور مستمر پلیس در محورهای پرتردد، به کاهش شدت حوادث کمک کرده و استان مرکزی در تعداد دوربینها بالاتر از متوسط کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به روند سینوسی آمار تصادفات ادامه داد: اگرچه کاهش قابل توجه تصادفات در برخی سالها ممکن است در سال بعد با افزایش جزئی همراه شود، برنامهریزی شده است که در نیمه دوم سال جاری این روند کاهشی حفظ و حتی بهبود یابد.
استاندار مرکزی تأکید کرد: ارتقای سیستمهای نظارتی، آموزش مردم و فرهنگسازی در کنترل سرعت از جمله اقدامات مهم ماست تا ایمنی راهها افزایش یافته و حتی یک فوتی نیز کاهش یابد.
وی افزود: کمیسیون ایمنی، شورای ترافیک و ستاد تصادفات استان بهصورت مستمر تحلیل و جمعبندی تصادفات را انجام میدهند تا تصمیمگیری دقیق و بهموقع صورت گیرد و روند کاهش حوادث جادهای ادامه یابد.
بیش از ۸۰ درصد زائران اربعین از محورهای استان مرکزی عبور میکنند؛ امنیت جادهها اولویت است
استاندار مرکزی گفت: بیش از ۸۰ درصد زائران اربعین از محورهای استان مرکزی عبور میکنند و ارتقای ایمنی این مسیرها اولویت اصلی ماست.
وی افزود: هیچ محموله ترانزیتی از مسیرهای شمال به جنوب یا شرق به غرب کشور بدون عبور از محورهای استان مرکزی قابل انتقال نیست و این راهها علاوه بر نقش مهم در حملونقل کالا، در تردد زائران اربعین نیز اهمیت حیاتی دارند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با استقرار گشتهای پلیس راه و توسعه زیرساختهای جادهای، خدمات رسانی به مسافران و کاهش تصادفات تسریع شده است.
وی ادامه داد: محور اراک–خمین به دلیل کیفیت بالای راه و افزایش تردد، اخیراً به مسیر ترانزیتی مهمی تبدیل شده و افتتاح دومین ایستگاه پلیس راه در این محور، حلقه خدمات را کاملتر کرده است.
استاندار مرکزی با اشاره به پروژههای آزادراهی و کمربندیهای استان گفت: پروژههای آزاد راه ساوه - سلفچکان و کمربندی خمین در دست اجرا بوده و با پیشرفت قابل توجه و سرعت مطلوبی در حال انجام هستند.
وی افزود: این اقدامات علاوه بر افزایش رفاه مردم، به کاهش تلفات جادهای و ارتقای ایمنی راهها نیز کمک میکند.
زندیه وکیلی بر اهمیت فرهنگسازی ترافیکی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی است و برای کاهش تلفات جادهای، ارتقای زیرساختها و فرهنگسازی در حوزه رفتارهای ترافیکی ضروری است.
وی افزود: مجموعه این اقدامات با هدف تأمین امنیت و رفاه شهروندان استان مرکزی و مسافران عبوری ادامه خواهد یافت.
