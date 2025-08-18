روح اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت تردد خودروها در جاده‌های ارتباطی استان مرکزی توسط سامانه‌های هوشمند، اظهار کرد: همزمان با آغاز طرح اربعین از چهارم مردادماه سال جاری تاکنون، ۱۸ میلیون و ۱۱۱ هزار تردد انواع خودرو در شبکه راه‌های استان توسط این سامانه‌ها به ثبت رسیده که رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی بیان کرد: از این تعداد تردد، ۳ میلیون و ۲۷۸ هزار مورد مربوط به ناوگان سنگین بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: همچنین تردد ناوگان اتوبوسی نیز با ۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در طرح اربعین به ۱۰۴ هزار و ۴۶۷ مورد رسیده است.

محسن‌زاده ادامه داد: طی این مدت بیش از ۷ میلیون خودرو نیز به استان وارد و یا خارج شدند که بر این اساس استان مرکزی بعد از تهران و البرز در رتبه سوم کشور در بحث ورود و خروج وسایل نقلیه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: آزادراه ساوه – تهران و اراک-شازند و اراک-سلفچگان در مجموع با بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تردد ۳ محور پرتردد استان در این روزها بوده‌اند.