تردد ۱۸ میلیون خودرو در جاده‌های استان مرکزی در طرح اربعین

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: با آغاز طرح اربعین، بیش از ۱۸ میلیون تردد خودرو در جاده‌های این استان به ثبت رسید.

روح اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت تردد خودروها در جاده‌های ارتباطی استان مرکزی توسط سامانه‌های هوشمند، اظهار کرد: همزمان با آغاز طرح اربعین از چهارم مردادماه سال جاری تاکنون، ۱۸ میلیون و ۱۱۱ هزار تردد انواع خودرو در شبکه راه‌های استان توسط این سامانه‌ها به ثبت رسیده که رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی بیان کرد: از این تعداد تردد، ۳ میلیون و ۲۷۸ هزار مورد مربوط به ناوگان سنگین بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: همچنین تردد ناوگان اتوبوسی نیز با ۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در طرح اربعین به ۱۰۴ هزار و ۴۶۷ مورد رسیده است.

محسن‌زاده ادامه داد: طی این مدت بیش از ۷ میلیون خودرو نیز به استان وارد و یا خارج شدند که بر این اساس استان مرکزی بعد از تهران و البرز در رتبه سوم کشور در بحث ورود و خروج وسایل نقلیه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: آزادراه ساوه – تهران و اراک-شازند و اراک-سلفچگان در مجموع با بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تردد ۳ محور پرتردد استان در این روزها بوده‌اند.

