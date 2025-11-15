استانها البرز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹ دریافت تصاویر صفحه اول روزنامههای استان البرز شنبه ۲۴ آبان ماه برچسبها صفحه اول روزنامه ها دکه روزنامه دکه نشریات استان البرز مطالب مرتبط برای مقابله با بحران آب مردم و دولت هر دو مسئولاند مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای روستا تا ۳۰ آبان اعلام شد ورود ۹۰ دانشآموز مددجوی البرزی به دانشگاهها در سال ۱۴۰۴ حسینی: بحران کمآبی باید به نحو درست رسانهای شود هشدار امامجمعه موقت گرمدره نسبت به «مهجوریت قرآن» سرشار: حضور ملت عراق در انتخابات توطئههای استکبار را خنثی کرد رادمرد:مسئولان بهجای مباحث حاشیهای، رفع چالشهای کشور را پیگیری کنند امامجمعه موقت کرج: مسئولان در کمآبی آرامش مردم را حفظ کنند
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