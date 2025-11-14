به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رادمرد در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه ماهدشت با اشاره به جایگاه رفیع کتاب در اندیشه رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: به باور ایشان، کتاب نهفقط یک محصول فرهنگی، بلکه «مادر تمدنها و عصاره تاریخ بشریت» است و اولین خطاب الهی به پیامبر (ص) نیز فرمان «اقرأ» بود که نشاندهنده جایگاه بنیادین خواندن و علمآموزی در اسلام است.
وی افزود: در نگاه رهبر انقلاب، کتاب یک «غذای روح» است و همانگونه که غذای ناسالم جسم را بیمار میکند، کتابهای بیفایده یا مضر نیز ذهن و روح جامعه را آسیبپذیر میسازند لذا ازاینرو، تولید فکر و کتاب درباره انقلاب اسلامی باید افزایش یابد؛ چراکه به تعبیر ایشان، باوجود عظمت انقلاب، در ارائه مبانی فکری هنوز کمکاری جدی وجود دارد.
امامجمعه ماهدشت با تجلیل از اهتمام ستاد نماز جمعه برای توسعه فرهنگ کتابخوانی، گفت: گسترش نهضت مطالعه در مدارس، مساجد، هیئات و مجموعههای فرهنگی میتواند جامعه را از تحریفها و انحرافات مصون بدارد و الگویی مؤثر برای سایر شهرها باشد.
بسیج؛ بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است
رادمرد با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «فتحالفتوح امام، تربیت جوانان بسیجی بود»، تصریح کرد: معیار موفقیت هر انقلاب پیش از دستاوردهای مادی، انسانهایی هستند که پرورش میدهد لذا بسیج از متن مردم محروم برخاسته اما باایمان، اخلاص و معنویت بینظیر خود قدرت بزرگ ملت ایران را شکل داده است.
وی افزود: یکی از جلوههای جهانی فرهنگ بسیجی را امروز درنبرد غزه میبینیم؛ تجمعات میلیونی ملتها در حمایت از فلسطین و مقاومت مردم غزه، یک «بسیج جهانی علیه صهیونیسم» را رقمزده است که این جنگ، نبردی میان شرافت انسانی و خباثت شیطانی است و مجاهدان غزه جز خدای متعال پشتیبانی ندارند و همین یعنی «همهچیز دارند و پیروزی نصیب آنان خواهد شد».
اهمیت جایگاه شوراها و ضرورت انتخاب افراد صالح
امامجمعه ماهدشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شوراها در نگاه رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: اصل شوراها برخاسته از سنت قرآنی «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» است و حضور مردم در تصمیمسازیهای محلی، فرصتی طلایی برای رفع مشکلات شهرها و روستاهاست.
رادمرد تأکید کرد: انتخابات شوراها مستقیماً با زندگی روزمره مردم گرهخورده و اگر افراد صالح، امین، کارآمد و مؤمن انتخاب شوند، بسیاری از امور شهری سامان مییابد لذا مردم باید با حساسیت در انتخابات شرکت کنند؛ زیرا اگر افراد شایسته انتخاب نشوند، افراد نالایق روی کار خواهند آمد.
ضرورت پرهیز مسئولان از اظهارات ناامیدکننده
رادمرد در پایان با اشاره به برخی اظهارنظرها در سطح ملی بیان کرد: بیان مشکلات کشور باید با رعایت چند اصل ضروری همراه باشد، نخست اینکه امید مردم تضعیف نشود، دوم اینکه زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نگردد و سوم اینکه مسئولان بهجای پرداختن به مباحث حاشیهای، رفع چالشهای اولویتدار کشور را در دستور کار قرار دهند.
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