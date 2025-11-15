مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای روستا تا ۳۰ آبان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اسماعیلی فرد اظهار کرد: طبق اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور و بر اساس برنامه زمان‌بندی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا باید از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ارائه استعفای خود اقدام کنند.

وی افزود: ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، از الزامات ثبت‌نام برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی در سراسر کشور است.

دبیر ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند از ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی، سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی به نشانی adliran.ir یا دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

اسماعیلی فرد با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی‌های قانونی گفت: ارائه به‌موقع مدارک و تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام، شرط اصلی مشارکت بدون مشکل در انتخابات شورای اسلامی روستا است.