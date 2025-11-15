به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی با اعلام این خبر، اظهار داشت: از مجموع پذیرفته‌شدگان، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاه‌های استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاه‌های سایر استان‌ها ادامه تحصیل خواهند داد.

وی افزود: از این تعداد، یک نفر در مقطع دکتری، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و دو نفر در مقطع کاردانی پذیرفته‌شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به رشته‌های انتخابی دانش‌آموزان، گفت: ۲۷ نفر در رشته‌های مهندسی، ۱۱ نفر در حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روان‌شناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در پزشکی عمومی و ۲۹ نفر در سایر رشته‌ها مشغول به تحصیل خواهند شد.

البرزی بیشترین آمار قبولی را متعلق به فردیس با ۱۹ نفر عنوان کرد و افزود: منطقه دو کرج ۱۸ نفر، منطقه یک کرج ۱۴ نفر، ساوجبلاغ ۱۳ نفر و ۲۶ نفر از سایر شهرستان‌ها در این جمع قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی فرزندان مددجو تصریح کرد: کمیته امداد با اجرای برنامه‌هایی نظیر کلاس‌های تقویتی، مشاوره تحصیلی، دوره‌های مهارت‌آموزی و اردوهای آموزشی، مسیر رشد علمی و توانمندی فکری دانش‌آموزان را هموار کرده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تبریک به دانش‌آموزان موفق و خانواده‌های آنان گفت: این موفقیت نشان‌دهنده اراده، استعداد و خودباوری فرزندان امداد و حاصل همکاری‌های مستمر در حمایت از آینده‌سازان جامعه است.

البرزی در پایان با اشاره به نقش خیران در پشتیبانی از خدمات کمیته امداد، به‌ویژه در حوزه درمان، مسکن، جهیزیه و کمک‌هزینه تحصیلی خاطرنشان کرد: نیکوکاران می‌توانند برای تداوم این مسیر، صدقات الکترونیکی خود را از طریق روش‌های اعلام‌شده واریز کنند.