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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

ورود ۹۰ دانش‌آموز مددجوی البرزی به دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴

ورود ۹۰ دانش‌آموز مددجوی البرزی به دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴

کرج – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از قبولی ۹۰ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در دانشگاه‌های کشور طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی با اعلام این خبر، اظهار داشت: از مجموع پذیرفته‌شدگان، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاه‌های استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاه‌های سایر استان‌ها ادامه تحصیل خواهند داد.

وی افزود: از این تعداد، یک نفر در مقطع دکتری، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و دو نفر در مقطع کاردانی پذیرفته‌شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به رشته‌های انتخابی دانش‌آموزان، گفت: ۲۷ نفر در رشته‌های مهندسی، ۱۱ نفر در حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روان‌شناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در پزشکی عمومی و ۲۹ نفر در سایر رشته‌ها مشغول به تحصیل خواهند شد.

البرزی بیشترین آمار قبولی را متعلق به فردیس با ۱۹ نفر عنوان کرد و افزود: منطقه دو کرج ۱۸ نفر، منطقه یک کرج ۱۴ نفر، ساوجبلاغ ۱۳ نفر و ۲۶ نفر از سایر شهرستان‌ها در این جمع قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی فرزندان مددجو تصریح کرد: کمیته امداد با اجرای برنامه‌هایی نظیر کلاس‌های تقویتی، مشاوره تحصیلی، دوره‌های مهارت‌آموزی و اردوهای آموزشی، مسیر رشد علمی و توانمندی فکری دانش‌آموزان را هموار کرده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تبریک به دانش‌آموزان موفق و خانواده‌های آنان گفت: این موفقیت نشان‌دهنده اراده، استعداد و خودباوری فرزندان امداد و حاصل همکاری‌های مستمر در حمایت از آینده‌سازان جامعه است.

البرزی در پایان با اشاره به نقش خیران در پشتیبانی از خدمات کمیته امداد، به‌ویژه در حوزه درمان، مسکن، جهیزیه و کمک‌هزینه تحصیلی خاطرنشان کرد: نیکوکاران می‌توانند برای تداوم این مسیر، صدقات الکترونیکی خود را از طریق روش‌های اعلام‌شده واریز کنند.

کد مطلب 6656163

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