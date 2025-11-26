همدان-تحویل کلیدهای بزرگترین پروژه مسکن همدان با ۶۹۰ واحد مسکونی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بزرگترین پروژه مسکن همدان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، سرانجام در سال ۱۴۰۳ با تکمیل ۶۹۰ واحد مسکونی به مرحله تحویل رسید.
بیش از ۲۰۰ خانواده تاکنون کلید واحدهای خود را تحویل گرفتهاند و حدود ۱۰۰ خانوار دیگر در حال سکونت هستند تا جریان زندگی شهری در این مجموعه شکل گیرد.
برای تکمیل این پروژه در مجموع ۸۹۰ میلیارد تومان هزینه شده که شامل ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۵۱۰ میلیارد تومان آورده مردمی است. پایان انتظار چندساله متقاضیان، الگوسازی موفق برای نهضت ملی مسکن و کمک به خانهدار شدن اقشار متوسط از مهمترین دستاوردهای این طرح عنوان شده است.
