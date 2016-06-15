به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلالیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان بابیان اینکه مسکن مهر همدان از سال ۸۸ شروع به کارکرده است، گفت: ۳۰ هزار و ۱۴۹ واحد مسکن مهر در همدان عقد قرارداد شده که ۸۳ درصد برنامه تحققیافته و ۴هزار و ۱۳۹ واحد باقیمانده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم ۵۰درصد از واحدهای باقیمانده را امسال و مابقی را در سال آینده به اتمام برسانیم، افزود :در شهرستانهایی که زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند، هفت هزار و ۶۲۵ واحد عقد قرارداد شده و ۴۴درصد کار صورت گرفته است.
پروژههای مسکن مهرشهرهای زیر ۲۵ هزار نفر همدان فاقد متقاضی است
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اعلام اینکه بسیاری از پروژههایی که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر باقیمانده فاقد متقاضی است، عنوان کرد: ۳۷ هزار و ۷۵۹ واحد مسکن مهر عقد قرارداد و ۳۰ هزار ۸۶۶ واحد آن تحویلشده که ۷۵ درصد تحقق هدف صورت گرفته است.
جلالی در خصوص مسکن مهر تصریح کرد :از شروع اجرای پروژههای مسکن مهر ۴۵ میلیارد یارانه برای اجرای روند کار در همه زمینهها تخصیصیافته است.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه درزمینهٔ عوارض ساختمانی ۱۱میلیارد تومان، محوطهسازی ۲۵ میلیارد، مدرسه یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان، مسجد ۲میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هزینه داشتهایم، افزود :مبلغ ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مساعدت به شرکتهای خدمات رسان داشتهایم.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان همدان بابیان اینکه استان همدان ازلحاظ دریافت یارانه برای پروژههای مسکن مهر در سطح خوبی قرار دارد، ادامه داد :یکی از بزرگترین مشکلات در حال حاضر مشکل خدمات رو بنایی بوده که مورد اعتراض مردم است.
وی اعلام کرد :در زمینهٔ خدمات رو بنایی ۱۱طرح آموزشی اجرا می شود.
جلالی بابیان اینکه از این ۱۱طرح، ۳ طرح در دست احداث است و دو طرح به اتمام رسیده است، گفت: باید بر روی ۶طرح باقیمانده اقدام شود.
وی ادامه داد: ۱۲ مسجد در سایت های مسکن مهر استان در نظر گرفته شده که ۶ مسجد در دست احداث و یکی از آنها به پایان رسیده است.
۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خدمات روبنایی مسکن مهر همدان
جلالی با اشاره به اینکه برای اتمام پروژهها مبلغی بالغبر ۲۰ میلیارد تومان در سطح استان احتیاج داریم، گفت: ۴هزار و ۸۳۸ واحد سند تفکیکی دریافت کردند و در این زمینه ۵۸ درصد پیشرفت داشتهایم. همچنین تنها دو واحد توانسته سند عیانی دریافت کنند.
وی بابیان این موضوع که در ملایر از سه هزار و ۱۰۴ واحد، هزار و ۵۳۰ واحد پایان کار دریافت کرده است و ۴۹درصد تحقق کار داریم، اظهار کرد: در نهاوند هزار و ۸۲۷ واحد مسکن مهر وجود داشته که هزار و ۵۳۰ واحد آن پایان کار دریافت کرده است.
جلالی در ادامه با اشاره به اینکه در تویسرکان ۷۵۹ واحد عقد قرارداد داریم که همه آنها پایان کار دریافت کردهاند، بیان کرد :در اسدآباد از هزار و ۸۶ واحد ۹۷ درصد واحدها پایان کار دریافت کرد اند.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت :در شهرستان بهار ۳۷۸ پروژه اجراشده است که همه آنها پایان کار دریافت کردهاند.
نظر شما