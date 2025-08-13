به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن فرهنگیان اظهار کرد: تأمین مسکن از نیازهای اساسی مردم و از محورهای مهم گفتمان دولت و وفاق ملی است و همواره در اولویت برنامهریزیهای استان قرار دارد.
وی با اشاره به تجربه پروژههایی همچون نهضت ملی مسکن و مسکن مهر افزود: برخی طرحها به دلایل مختلف در زمان مقرر به سرانجام نرسیده است که در دوره جدید مدیریت استان، با همکاری تمام دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران و پیمانکاران، روند تکمیل آنها با سرعت تازهای دنبال میشود.
استاندار همدان پروژههای ۶۹۰ و ۵۸۰ واحدی را از نمونههای مهم دانست که با پیگیریهای استانی و ملی، تأمین اعتبار نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان و اختصاص وام کمبهره ۲ درصدی در دستور کار قرار گرفتهاند.
وی تاکید کرد: بخشی از منابع مالی این طرحها از محل املاک دولتی برای حمایت از دهکهای پایین تأمین و روند پرداخت تسهیلات بانکی مسدود شده نیز آزاد شده است.
ملانوریشمسی ادامه داد: الزام متقاضیان به تکمیل آورده شخصی و تحویل تدریجی بلوکهای ۱۰ واحدی به گروههای همسایه برای ادامه کار پس از تکمیل زیرساختها و مشاعات دو اقدام مکمل برای تکمیل سریعتر انجام میشود.
استاندار همدان سه اصل اساسی این رویکرد را «همدلی دستگاهها»، «استفاده از ظرفیتهای ملی و قانونی» و «مشارکت مردم» عنوان کرد و گفت: با ادامه این مسیر، بخش زیادی از متقاضیان تا پایان امسال و اوایل سال آینده صاحبخانه خواهند شد.
