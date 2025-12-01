۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۱

ساره الله ربی

پنجمین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم با حضور کارگردانانی از کشورهای هند، چین، ترکیه، ژاپن و روسیه دنبال شد.

