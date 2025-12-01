استانها فارس ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۱ دریافت تصاویر ساره الله ربی پنجمین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم با حضور کارگردانانی از کشورهای هند، چین، ترکیه، ژاپن و روسیه دنبال شد. برچسبها جشنواره فیلم فجر شیراز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر جشنواره جهانی فیلم فجر عکس استانها مطالب مرتبط ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم حضور گردشگران خارجی در مسجد نصیرالملک شیراز نشست خبری فیلم قرار عاشقی در جشنواره جهانی فجر اخبار روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر؛تب و تاب رویدادی فرهنگی در شیراز نشست نقد و بررسی فیلم از مارچ تا مه در جشنواره جهانی فیلم فجر جشنواره جهانی فجر، راه تعاملات سینماگران بینالمللی را هموار کرده است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد سینمای ایران ادبی، شاعرانه و یک الگو برای جهان است نقش چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بر دیوارنگاره شیراز اشتراکات سینمای ترکیه و ایران بر مبنای فرهنگ بسیار زیاد است کارگردان ژاپنی: جشنواره جهانی فیلم فجر کیفیت بالایی دارد
نظر شما