نقش چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بر دیوارنگاره شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شهر شیراز، دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) این کلان‌شهر با موضوع «شیراز، آشیانه سیمرغ» رونمایی شد.

در توضیح این طرح این دیوارنگاره آمده است:

چهل و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر، پس از وقفه‌ای که در کارنامه خود داشت، این بار با تدارکاتی شایسته و حضوری چشمگیر از بزرگان سینما و علاقه‌مندان پروپاقرص هنر هفتم، در شهر جهانی شیراز گشایش یافت. این رویداد نه تنها یک نمایش ساده سینمایی، بلکه یک کنفرانس فرهنگی زنده است که در دل دشوارترین شرایط بین‌المللی برگزار می‌شود.

این رخداد بین‌المللی که امسال در آستانه تقویم فرهنگی کشور و علی‌رغم سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی، تحریمی و جنگ روانی رسانه‌ای علیه ملت ایران شکل گرفته، به یک نقطه اتکای مهم برای گفت‌وگوی تمدن‌ها تبدیل شده است. متأسفانه، این جسارت فرهنگی موجب شد که شبکه‌های رسانه‌ای مدعی آزادی بیان، به‌ویژه رسانه‌های صهیونیستی، فعالیت خود را برای تشدید فضای تحریم علیه کشورمان مضاعف سازند.

با این حال، این هیاهو تنها بر اهمیت این جشنواره افزود و توجه ویژه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد. در اقدامی که نشان از قدرت هنر در شکستن مرزهای سیاسی دارد، چهره‌های شاخص و بزرگان صاحب‌قلم و تصویر از سینمای جهان، با وجود تمامی جوسازی‌ها و تلاش‌ها برای انزوا، با افتخار در شیراز گرد هم آمدند.

حضور هنرمندانی از اقصی نقاط جهان، از کانادا، فرانسه، سوئیس، دانمارک، یونان، بریتانیا، نروژ، ترکیه، سوریه، لبنان، عراق، روسیه، هند، ایتالیا و البته هنرمندان پرافتخار ایران، حضوری معنادار و الهام‌بخش بود. این گردهمایی، پژواکی قوی از این حقیقت بنیادین است که گفت‌وگوی فرهنگی نمی‌میرد و جریان جهانی سینما حتی در سخت‌ترین طوفان‌های سیاسی نیز مسیر خود را ادامه خواهد داد.

شیراز؛ آشیانه سیمرغ بر دیوارهای شهر

همزمان با آغاز این رویداد، دیوارنگاره‌ای جدید و تأثیرگذار در میدان امام حسین (ع) شیراز رونمایی شد که با عنوان «شیراز؛ آشیانه سیمرغ»، نامگذاری شده است. این اثر هنری، نه فقط یک تزئین شهری، بلکه بیانیه‌ای بصری است که مستقیماً به مفهوم محوری جشنواره یعنی «سینمای شاعرانه» اشاره دارد. این دیوارنگاره با شکوه، جایگاه ریشه‌دار شیراز را به عنوان قلب تپنده فرهنگ و هنر ایران زمین یادآوری می‌کند و روایتی از امید، پایداری و این حقیقت انکارناپذیر است که جریان هنر، حتی در میان دشواری‌ها و تنگناها، همیشه زنده و جوشان خواهد بود.

تداوم شور سینمایی در شیراز

برنامه فشرده نمایش فیلم‌های چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز از ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، سینما دوستان می‌توانند از این گنجینه آثار در دو مکان اصلی هنری شهر، یعنی مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب و پردیس سینمایی تارخ، بهره‌مند شوند.