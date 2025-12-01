وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی دوشنبه وارد فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز شد و مورد استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس و مدیران فرهنگی استان قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین برنامه خود در این سفر، در نشست بین المللی همکاری سینمایی که با حضور مقامات فرهنگی ۱۵ کشور دنیا در شیراز برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

این نشست با حضور ۵۰ نفر از مقامات خارجی از جمله وزیر، قائم مقام و معاون وزیر، رؤسا و نمایندگان نهادهای سینمایی کشورهای مختلف در هتل همای شیراز برگزار می‌شود.

حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس و دیدار با هنرمندان و چند هیأت خارجی حاضر در شیراز از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پایان بخش سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شیراز، حضور و سخنرانی در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود؛ جشنواره‌ای که با حضور ۲۰۰ مهمان خارجی از پنج آذر به میزبانی شیراز در حال برگزاری است و سه‌شنبه، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.