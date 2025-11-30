  1. استانها
  2. فارس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم

ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم

شیراز- جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم با حضور کارگردانی از کشورهای هند، چین، ترکیه ، ژاپن و روسیه دنبال شد.

دریافت 21 MB
کد خبر 6673707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها