https://mehrnews.com/x39Kz7 ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴ کد خبر 6673707 استانها فارس استانها فارس ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴ ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم شیراز- جشنواره جهانی فیلم فجر در روز پنجم با حضور کارگردانی از کشورهای هند، چین، ترکیه ، ژاپن و روسیه دنبال شد. دریافت 21 MB کد خبر 6673707 کپی شد مطالب مرتبط نشست خبری فیلم قرار عاشقی در جشنواره جهانی فجر پنجمین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز کارگردان «پس از عاشقی»:نمیتوانم توجهم را به سینمای کیارستمی پنهان کنم اخبار روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر؛تب و تاب رویدادی فرهنگی در شیراز هاتف علیمردانی: سینمای شاعرانه مربوط به دیدن است نه تماشا کردن نشست نقد و بررسی فیلم از مارچ تا مه در جشنواره جهانی فیلم فجر سینمای ایران ادبی، شاعرانه و یک الگو برای جهان است نقش چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بر دیوارنگاره شیراز اشتراکات سینمای ترکیه و ایران بر مبنای فرهنگ بسیار زیاد است کارگردان ژاپنی: جشنواره جهانی فیلم فجر کیفیت بالایی دارد برچسبها چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز
نظر شما