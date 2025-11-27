به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش تربت‌حیدریه اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت به دلیل ظرفیت انسانی عظیم خود، در دولت‌ها بعضاً با نگاه سیاسی مواجه و توجه کافی به آن نشده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات این حوزه آن‌قدر گسترده است که با اقدامات معمول قابل حل نیست و باید راهکارهای جدی و علمی تدوین شود.

وی با اشاره به تجربه‌های اقتصادی کشور بیان کرد: همان‌طور که ذی‌نفعان در حوزه اقتصاد مانع اصلاحات می‌شوند، در آموزش و پرورش نیز منافع گروه‌ها و نهادها بر روند اصلاحات تأثیر گذاشته است، از جمله در حوزه کتاب‌های درسی و کمک‌آموزشی که ذی‌نفعانی دارد.

زنگنه تأکید کرد: آموزش و پرورش تربت‌حیدریه همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و باید با نگاه ملی و فراتر از استان برنامه‌ریزی کند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مجموعه آموزش و پرورش شهرستان طرحی منسجم ارائه دهد، آمادگی دارد آن را در سطح ملی پیگیری کرده و حتی به قانون تبدیل کند.

وی همچنین خواستار کنار گذاشتن نگاه‌های صنفی و سیاسی در مدیریت شهرستان شد و گفت: باید افراد شایسته شناسایی و در مسئولیت‌ها به‌کار گرفته شوند تا آینده مدیریتی منطقه تضمین شود.

زنگنه افزود: اگر آموزش و پرورش سامان یابد، همه مسائل شهر قابل حل خواهد بود. من نیز در کنار شما هستم و هر طرحی که قابلیت دفاع داشته باشد را در مجلس پیگیری خواهم کرد.

