به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش تربت حیدریه اظهار کرد: عملیات اجرایی ۲۵ پروژه آموزشی در قالب ۱۵۶ کلاس درس آغاز شده است که تاکنون حدود ۶۰ کلاس درس در قالب ۸ آموزشگاه آماده بهرهبرداری شدهاند.
معاون اداری پشتیبانی آموزش و پرورش تربت حیدریه با اشاره به روند اجرای پروژههای آموزشی شهرستان گفت: برخی از تفاهمنامهها با اداره نوسازی مدارس امضا شده و برخی دیگر در مرحله عقد قرارداد هستند.
وی یکی از مشکلات موجود را درج بند تأمین ۵۰ درصد اعتبارات از بودجه سال ۱۴۰۶ در تفاهمنامهها دانست و تأکید کرد این موضوع موجب دلسردی خیرین مدرسهساز میشود.
حسینی افزود: در سطح استان خراسان رضوی، ساخت ۷۲۵ مدرسه با بیش از ۱۷۰۰ کلاس درس در قالب نهضت ملی مدرسهسازی تعهد شده که باید تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد. در تربتحیدریه نیز ۱۴ پروژه در قالب نهضت مدرسهسازی فعال است که عملیات اجرایی بسیاری از آنها از ابتدای مهرماه آغاز شده است.
معاون اداری پشتیبانی آموزش و پرورش تربت حیدریه با اشاره به مشکلات کددار شدن پروژهها گفت: سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که کمیته برنامهریزی شهرستان باید ۳۰ درصد اعتبار اولیه را برای پروژهها اختصاص دهد تا کددار شوند و سپس امکان استفاده از اعتبارات منطقهای فراهم شود.
تربت حیدریه پیشتاز آموزش هوش مصنوعی در کشور
در ادامه لیلی صباغیان، معاون آموزش متوسطه تربتحیدریه از درخشش تاریخی دانشآموزان تربتحیدریه از کسب ۵ مدال طلای المپیادهای جهانی و کشوری، ۸ رتبه اول کارسوقهای ملی و ۹۲ قبولی در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی توسط دانشآموزان این شهرستان خبر داد.
معاون آموزش متوسطه تربتحیدریه گفت: تربتحیدریه برای نخستین بار بهعنوان شهر پیشتاز آموزش هوش مصنوعی در کشور شناخته شد و بیش از ۱۵ هزار دانشآموز دورههای تخصصی این حوزه را گذراندهاند.
وی بیان کرد: دانشآموزان تربت حیدریه یک رتبه تکرقمی، ۷ رتبه دورقمی، ۵۴ رتبه سهرقمی و ۶ رتبه دورقمی در کنکور هنرستانها کسب کردند. علاوه بر آن، ۷۸ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند و ۳۲۸ نفر در رشتههای پرطرفدار دانشگاههای معتبر کشور قبولی گرفتند.
