کاهش ۷ درصدی سطح زیر کشت پنبه در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد عدالتیان با بیان این‌که ۲۱ هزار هکتار پنبه در ۲۲ شهرستان پنبه‌خیز استان کشت شده است، اظهار کرد: این میزان کشت نسبت به سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان این‌که علت اصلی این کاهش، کمبودعلوفه در استان و بالطبع، کشت محصولات علوفه‌ای است، ادامه داد: سطح کاشت مکانیزه دراستان ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار است که ۳۸۰ هکتار از سطح زیر کشت پنبه استان به روش‌های نوین آبیاری می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال زراعی جاری در فعال‌ترین کارخانه کرکزدایی از بذر پنبه کشور که در کاشمر واقع شده است، ۷۶۰ تن بذر پنبه دلینته شد که بخشی از نیاز بذری کشور و استان را تأمین کرد.

وی با بیان این‌که ۲۵۰ تن بذراصلاح شده لیبل‌دار از ارقام ورامین، خورشید، ساجدی و ارمغان در شهرستان‌های استان توزیع و در اختیار پنبه‌کاران قرار گرفت، خاطرنشان کرد: برای ارتقای عملکرد و کیفیت محصول تولیدی در سال زراعی جاری، پروژه‌های مختلف از قبیل ایجاد مزارع پایلوت تغذیه گیاهی، مقایسه ارقام داخلی و خارجی، توسعه کاربرد هورمون‌های تنظیم‌کننده رشد و برگریزها و کشت نشایی در حال انجام است.

عدالتیان اضافه کرد: دربخش مبارزه با آفات، بحث ضدعفونی بذرها با حشره‌کش علیه آفت «تریپس» در تمامی شهرستان‌ها انجام شد زیرا این آفت همه ساله در ابتدای فصل کشت، خسارت زیادی به مزارع وارد می‌کند که با ضدعفونی بذر می‌توان میزان زیادی از این خسارت را کم کرد.

وی افزود: پنبه‌کاران شش شهرستان سبزوار، نیشابور، سرخس، تایباد، رشتخوار و بردسکن که بیشترین سطح پنبه استان را کشت می‌کنند، با ناظرین گیاه‌پزشکی بخش خصوصی قرارداد بسته‌اند تا با سم‌پاشی به‌موقع، آفات پنبه را کنترل کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: سه شرکت تولیدکننده بذر پنبه در استان در سطحی حدود هزار و ۵۰۰ هکتار، اقدام به عقد قرارداد تکثیر بذر پنبه با کشاورزان کرده‌اند که ارقام ورامین، خورشید، ارمغان، ساجدی و شایان را تولید می‌کنند

وی تصریح کرد: باتوجه به این‌که قالب کشت پنبه استان بصورت خرده مالکی ودر مناطق دارای پتانسیل ضعیف‌تر کشت می‌شود، گرانی نهاده‌ها از قبیل سم و کود، فشارمضاعفی به پنبه‌کاران وارد کرده است که با حمایت‌هایی نظیر پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش مناسب، می‌توان از کشاورزان حمایت کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با همکاری کارشناسان بخش اجرایی و ترویج در شهرستان‌ها و اجرای برنامه‌های ذکرشده، تولید پنبه به ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن وش پنبه برسد.