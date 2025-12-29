استانها آذربایجان شرقی ۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۸ دریافت تصاویر مینا نوعی بارش برف در تبریز بارش پیوسته برف از عصر تا شب، تبریز را سفید پوش کرد. برچسبها تبریز عکس استانها زمستان برف و یخبندان مطالب مرتبط انسداد راههای ۴۰۰ روستای آذربایجانشرقی بر اثر بارش برف و کولاک فرماندار سراب: راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب مسدود است موج دوم بارشها در آذربایجانشرقی از عصر امروز آغاز میشود اتوبان تبریز- زنجان تا اطلاع ثانوی مسدود شد دمای تهران امشب به منفی ۲ درجه خواهد رسید امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف محورهای روانسر
نظر شما