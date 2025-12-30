  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف محورهای روانسر

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف محورهای روانسر

کرمانشاه- راهداران در محورهای برفی شهرستان روانسر به خودروهایی که در برف گرفتار شده بودند امدادرسانی کردند.

دریافت 3 MB
کد خبر 6706805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها