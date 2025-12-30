به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسولزاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تردد در راههای استان آذربایجان شرقی برقرار است، اما در برخی محورها با مشکل تردد مواجه هستیم.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مسیرهای روستایی بهویژه در شهرستانهای هشترود، چاراویماق، بستانآباد و مراغه مسدود شدهاند و در مجموع راههای ۴۰۰ روستا بسته است.
رسولزاده با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا تمامی مسیرهای مسدود شده بازگشایی شوند، گفت: در صورت بروز شرایط اورژانسی همکاران ما با استقرار ۲ دستگاه ماشین آلات سنگین و تجهیزات لازم در محل حضور دارند و آماده امدادرسانی هستند.
