فرماندار سراب: راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانی روز سه‌شنبه گفت: بارش برف و کولاک محورهای مواصلاتی این شهرستان را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرده است.

فرماندار سراب افزود: بارش برف که از شامگاه روز دوشنبه در این شهرستان آغاز شد تا بامداد روز سه شنبه امداد داشت.

وی افزود: ۶ اکیپ راهداری با ۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول نمک پاشی، برف روبی و بازگشایی محورهای اصلی و فرعی هستند.

جهانی با تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: رانندگانی که قصد عبور از جاده‌های سراب را دارند باید خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سیستم گرمایشی و روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.