روستای «ریاب» در خراسان رضوی

روستای «ریاب»، از مقاصد مهم گردشگری شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی است که در فاصله ۳ کیلومتری این شهر و ۲۷۸ کیلومتری مشهد واقع شده است. این روستا که به دلیل قدمت تاریخی و معماری منحصربهفرد، در سال ۱۳۸۷ در آثار ملی کشور به ثبت رسیده، از قدیمیترین سکونتگاههای گِلی کشور محسوب میشود و تاریخ مکتوبی با قدمت هزار ساله دارد. روستای «ریاب» همچنین نامزد ثبت جهانی در سال ۱۴۰۵ است. نام «ریاب» که از واژه «رمیآب» مشتق شده، نشان از وفور آب در این منطقه دارد؛ جایی که کشاورزی، فعالیت اصلی مردم است و زندگی در آن با تکیه بر آبِ قناتها رقم میخورد. معماری ریاب با الهام از سبک مناطق کویری، از ترکیب دیوارهای گلی و تزیینات آجری شکل گرفته است. امروزه این روستای تاریخی با وجود حفظ اصالت خود، از زیرساختهای مدرن نظیر شبکه برق، گاز، آب، تلفن و اینترنت بهره میبرد و دسترسی به آن نیز از طریق جادههای آسفالت میسر است.
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۰
