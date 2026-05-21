روستای «ریاب» مجموعه ای زنده از تاریخ و معماری ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی با اشاره به اهمیت ثبت جهانی روستای ریاب اظهار کرد: ثبت جهانی ریاب میتواند نگاه جهانیان را به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شرق ایران جلب کند، این اتفاق علاوه بر افزایش حضور گردشگران، باعث جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: روستای تاریخی ریاب گناباد، نگینی درخشان در حاشیه کویر خراسان رضوی، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ریاب روستایی است که با معماری اصیل ایرانی، قناتهای کهن، باغهای سرسبز و هویت تاریخی کمنظیر خود، در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و میتواند به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی ایران تبدیل شود.
موسوی با اشاره به اهمیت ویژه روستای ریاب اظهار کرد: ریاب تنها یک روستا نیست، بلکه مجموعهای زنده از تاریخ، فرهنگ، هنر و معماری ایرانی است که قرنها اصالت خود را حفظ کرده و امروز به عنوان یکی از ارزشمندترین ظرفیتهای میراثی شرق کشور شناخته میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این روستای تاریخی با داشتن بافت سنتی منحصربه فرد خانههای خشتی آبانبارها، باغهای کهن، مسیرهای سنتی و نزدیکی به قنات جهانی قصبه گناباد، از جایگاه ویژهای در حوزه گردشگری فرهنگی برخوردار است و به همین دلیل روند ثبت جهانی آن با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه روستای ریاب ظرفیت تبدیل شدن به یک برند بینالمللی گردشگری را دارد، تصریح کرد: ثبت جهانی این روستا میتواند نه تنها موجب حفاظت بیشتر از میراث تاریخی منطقه شود، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه گردشگری پایدار در گناباد و خراسان رضوی خواهد شد.
موسوی درباره ویژگیهای روستای هدف گردشگری ریاب نیز گفت: روستای ریاب که در نزدیکی شهر گناباد قرار دارد، یکی از نمونههای کمنظیر معماری کویری ایران به شمار میرود. ترکیب دیوارهای خشتی، کوچههای باریک، بادگیرها و باغهای سرسبز در کنار سکوت آرام کویر، تصویری چشمنواز و متفاوت را برای گردشگران داخلی و خارجی خلق کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند این روستا نمونهای اصیل از سبک زندگی سنتی در مناطق کویری ایران است، جایی که مردم طی قرنها با کمترین امکانات طبیعی، زیستگاهی پایدار و هماهنگ با محیط ایجاد کردهاند.
