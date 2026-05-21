چهار طاقی بازه هور یکی از بناهای قدیمی دوران ساسانیان است. بنای سنگی چهار طاقی بازه هور به نام آتشکده بازه هور هم شناخته می‌شود و در سال ۱۳۱۰ به عنوان اولین اثر ملی خراسان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنای سنگی سه ورودی و یک گنبد مرتفع دارد.

بنای چهار طاقی در کنار دره بازه هور به معنی دره خورشید قرار گرفته است. بسیاری از پژوهشگران این بنا را یک آتشکده و مکانی برای نیایش در دوران ساسانیان می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که این بنا هسته مرکزی قلعه‌ای قدیمی بوده است.

این بنا، در جاده مشهد به تربت حیدریه است که در یک کیلومتری جنوب روستای رباط سفید قرار گرفته است. بنای سنگی چهار طاقی در فاصله ۷۵ کیلومتری از مشهد در جاده قدیم اسدآباد قرار گرفته است.